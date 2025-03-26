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تركها في الطريق ومشى، مريض نفسي يخرج جثة من مقابر قرية جروان بالمنوفية

مريض نفسي يخرج جثة
مريض نفسي يخرج جثة من مقابر قرية بالمنوفية، فيتو

تعدى مريض نفسي على حرمة المقابر وقام بإخراج جثة من مقابر قرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وتم إبلاغ مركز الشرطة بالأمر وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بقيام مريض نفسي بالتعدي على حرمة المقابر وإخراج جثمان من مقابر قرية جروان وتركها في الطرقات، وقام الأهالي بتغطيتها.

وبالانتقال والفحص تبين قيام "ع.ا.ا" مريض نفسي بالتعدي على مقابر قرية جروان ومن ثم إخراج الجثمان للطرقات.


وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث وتمت إعادة الجثمان إلى مكانه مرة أخرى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية قرية جروان مركز الباجور المنوفية

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