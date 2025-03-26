دا بيمثل مصر، أول رد فعل من حسام حسن على اللفظ الخارج من مصطفى محمد

منتخب مصر، قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، إن مصطفى محمد وأسامة فيصل ومعهم عمر مرموش من أفضل المهاجمين الموجودين في أفريقيا وليس في مصر فقط.

وأضاف: "ثقتي في هؤلاء اللاعبين كبيرة خاصة أن هناك ندرة في مركز المهاجم لان قطاعات الناشئين في مصر لا تفرز عناصر واعدة رغم صرف الملايين على هذه القطاعات ونفس الأمر يتعلق بمراكز أخرى مثل الظهير الأيسر، وغياب أحمد فتوح وحمدي مشكلة مين ليست مشكلة جهاز منتخب مصر".

وتابع حسام حسن: "لم أر تصرف مصطفى محمد واللفظ الخارج الذي تلفظ به لكن لو تأكد مثل هذا السلوك السيئ سيكون هناك موقف وعقوبة من الجهاز الفني".

واتم حسام حسن: منتخب مصر فوق الجميع ومن أخطأ يجب أن يحاسب زي اللي بيحارب على الجبهة واللي بيفرح الناس لابد أن يكون منضبط في سلوكه لأنه يمثل منتخب مصر.

وفاز منتخب مصر على نظيره سيراليون، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

وسجل أحمد السيد زيزو هدف الفوز لمنتخب مصر في الدقيقة 2+45.

وبهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 16 نقطة ليغرد وحيدا في صدارة المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون

يبدأ منتخب مصر الوطني مباراة أمام منتخب سيراليون بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، محمود تريزيجيه، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.

على دكة البدلاء: محمد عواد - مصطفى شوبير- أحمد عيد- خالد صبحي - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد شحاته- نبيل دونجا- محمود صابر- مصطفى فتحي - أسامة فيصل

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