كان هدفهم قتلي، المخرج الفلسطيني الفائز بالأوسكار يروي تفاصيل هجوم المستوطنين الوحشي عليه

حمدان بلال، أطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، سراح المخرج الفلسطيني الحاصل على جائزة أوسكار حمدان بلال، غداة اعتقاله بسبب "رشق الحجارة"، بعدما تحدث نشطاء عن تعرض السينمائي لهجوم على يد مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

وليل الثلاثاء، قال بلال لوكالة فرانس برس إن الهجوم الذي تعرّض له "كان قويًّا جدًّا، كان بهدف القتل".

وأضاف "بعد أن فزت بالأوسكار ما كنت أعتقد أنني سأتعرض لمثل هكذا هجمات".

The group of armed KKK-like masked settlers that lynched No Other Land director Hamdan Ballal (still missing), caught here on camera. pic.twitter.com/kFGFxSEanY — Yuval Abraham יובל אברהם (@yuval_abraham) March 24, 2025

ونشر باسل عدرا الذي شارك مع بلال في إخراج الفيلم، على منصة "إكس" صورة لزميله في المستشفى بعد أن تم إطلاق سراحه وقد بدت ملابسه ملطخة بالدماء.

وقال عدرا إن "حمدان أطلق سراحه وهو حاليا في الخليل يتلقى العلاج. تعرض للضرب على يد جنود ومستوطنين"، مضيفًا أن "جنودًا تركوه معصوب العينين ومكبّل اليدين".

ووفق جيش الاحتلال، تم توقيف ثلاثة فلسطينيين، الإثنين، بسبب "رشق الحجارة" خلال "مواجهة عنيفة" بين إسرائيليين وفلسطينيين في قرية سوسيا في جنوب الضفة الغربية.

وصباح الثلاثاء أكد متحدّث باسم الشرطة أن بلال قد أطلق سراحه.

وجاء في بيان لاحق للشرطة أن الثلاثة "اقتادهم جيش الاحتلال إلى الشرطة الإسرائيلية للتحقيق معهم بشبهة رشق الحجارة وإلحاق أضرار بممتلكات وتعريض أمن المنطقة للخطر"، وقد أطلق سراحهم بكفالة".

وكان عدرا نشر ليل الإثنين صورة تظهر، وفق ما قال، لحظة اعتقال بلال وهو مصاب "بجروح وينزف".

وكان يوفال أبراهام، شريك بلال في إخراج الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة أوسكار "لا أرض أخرى"، قد أشار إلى تعرّض بلال لهجوم على يد "مجموعة من المستوطنين" الذين "ضربوه".

ولفت أبراهام إلى أن بلال "تعرّض لإصابات في الرأس والبطن، وفي حين كان ينزف دخل جنود سيارة الإسعاف التي كان قد طلبها واعتقلوه".

وقعت الأحداث في قرية سوسيا، وفق منظمة "مركز اللاعنف اليهودي" غير الحكومية المناهضة للاحتلال والتي قال أعضاؤها إنهم شاهدوا الأحداث بأنفسهم.

وأفادت جينا، وهي ناشطة أمريكية لم تشأ كشف كامل هويتها بسبب مخاوف أمنية، فرانس برس بأنها شاهدت قوات إسرائيلية تضع حمدان وفلسطينيين آخرين في سيارة تابعة للشرطة.

وقالت إن مجموعة من "15 إلى 20 مستوطنًا" هاجمت النشطاء قبل وصول الشرطة وكذلك منزل بلال في القرية.

وقالت جينا إنها تعرضت "للضرب بالعصي"، وإن مستوطنين رموا أحجارًا كبيرة على سيارة كانت تستقلها.

ولفتت إلى أن "هذا النوع من العنف يحدث بشكل منتظم"، مشيرة إلى تزايد هذا النوع من الحوادث في الأشهر الاخيرة.

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