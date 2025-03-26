بعد ضبط المتهم، الأمن يكشف ملابسات فيديو خطف الأطفال وتجارة الأعضاء البشرية في المنيا

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بترويج مزاعم بشأن خطف الأطفال وتجارة الأعضاء البشرية في المنيا.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بترويج مزاعم بشأن انتشار ظاهرة خطف الأطفال وتجارة الأعضاء بمحافظة المنيا وتحذيره المواطنين من ذلك.



الأمن يكشف حقيقة فيديو خطف الأطفال وتجارة الأعضاء البشرية في المنيا

وبالفحص تبين عدم وجود أي بلاغات في هذا الشأن وعدم صحة ما تم تداوله وتم تحديد وضبط القائم على النشر عامل مقيم بمحافظة المنيا.

وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو بقصد تحقيق نسبة مشاهدات عالية وزيادة أعداد المتابعين لصفحته لتحقيق مكاسب مادية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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