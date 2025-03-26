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حوادث

جثته تفحمت، نهاية مأساوية للص أثناء سرقة كابينة كهرباء في حدائق القبة

تفحم لص، فيتو
تفحم لص، فيتو

شهدت منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة واقعة مأساوية، حيث لقي لص مصرعه متفحمًا أثناء محاولته سرقة كابينة كهرباء في أحد الشوارع، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

العثور على جثة شخص متفحمة في حدائق القبة 

تلقى قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأهلي يفيد بالعثور على جثة محترقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث.


وبالفحص تبين العثور على جثة شخص متفحمة بجوار كابينة كهرباء وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن المتوفى تعرض لصعق كهربائي قوي خلال محاولته سرقة الكابينة مما أسفر عن تفحمه، ولا توجد أي شبهة جنائية في الواقعة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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