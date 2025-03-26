جثته تفحمت، نهاية مأساوية للص أثناء سرقة كابينة كهرباء في حدائق القبة

شهدت منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة واقعة مأساوية، حيث لقي لص مصرعه متفحمًا أثناء محاولته سرقة كابينة كهرباء في أحد الشوارع، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

العثور على جثة شخص متفحمة في حدائق القبة

تلقى قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأهلي يفيد بالعثور على جثة محترقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث.



وبالفحص تبين العثور على جثة شخص متفحمة بجوار كابينة كهرباء وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن المتوفى تعرض لصعق كهربائي قوي خلال محاولته سرقة الكابينة مما أسفر عن تفحمه، ولا توجد أي شبهة جنائية في الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.