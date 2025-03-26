منها الإمارات، واشنطن تدرج 70 شركة من 5 دول إلى قائمة العقوبات بتهمة تهديد الأمن القومي

أدرجت وزارة التجارة الأمريكية 70 شركة من الصين وباكستان وإيران وجنوب إفريقيا والإمارات ضمن قائمة العقوبات، وفق وثيقة رسمية نشرها مكتب الصناعة والأمن بالوزارة.

وجاء في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني: "هذه الشركات تعمل ضد مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وشملت العقوبات 42 شركة صينية، بينها معاهد متهمة بتطوير أسلحة فرط صوتية وتقنيات كمومية، وبتوريد منتجات للجيش الصيني، بالإضافة إلى شركتَي "هواوي" و"هاي سيليكون" الخاضعتين أصلًا للعقوبات.

كما أُضيفت إلى القائمة 19 شركة باكستانية زعمت السلطات الأمريكية ارتباطها ببرامج البلاد النووية والصاروخية.

وضمت القائمة أيضا شركتين من إيران، و3 من جنوب إفريقيا، و4 من الإمارات، متهمة بالتعاون مع مؤسسات عسكرية صينية وتدريب عسكريين صينيين باستخدام موارد غربية وحلف "الناتو".

وألزمت الوزارة الشركات الأمريكية بالحصول على ترخيص خاص لأي توريدات للجهات المدرجة، مع تأكيد أن طلبات التراخيص هذه ستُفحص بـ"افتراض الرفض المسبق".

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