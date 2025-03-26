في غياب ميسي، الأرجنتين تنصب السيرك للبرازيل وتضربها بالأربعة بتصفيات كأس العالم (فيديو)

حقق منتخب الأرجنتين فوزًا ثمينًا على نظيره البرازيل بنتيجة 4-1 في الجولة الرابعة عشرة بتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل أهداف المنتخب الأرجنتيني "جوليان ألفاريز، إنزو فيرنانديز، ماك أليستر، وجوليانو سيميوني، بينما جاء هدف البرازيل الوحيد عن طريق ماتيوس كونيا.

وبادر جوليان ألفاريز بالتسجيل للتانجو في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف إنزو فرنانديز الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 12، ومن ثم ظهرت صحوة منتخب البرازيل في الدقيقة 26 والتي سجل فيها ماتيوس كونيا الهدف الوحيد للبرازيل.

ورغم غياب المصابين ليونيل ميسي ولاوتارو مارتينيز، كانت الأرجنتين متفوقة بشكل كبير على البرازيل ولم تنتظر طويلا لتوسيع الفارق.



وبينما ظن الجميع أن الشوط الأول انتهى بتفوق منتخب الأرجنتين بثنائية مقابل هدف، سجل التانجو الهدف الثالث عن طريق أليكس ماك أليستر في الدقيقة 37.

وأهدرت الأرجنتين عدة فرص لتعزيز تقدمها قبل أن يختتم البديل جوليانو سيميوني التسجيل بتسديدة مذهلة من مسافة قريبة في الدقيقة 71.

وبهذه النتيجة، يرفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 31 نقطة في الصدارة، ليؤكد تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 بشكل رسمي وذلك بعدما علم بتأهله قبل المباراة مستفيدًا من تعادل أوروجواي وبوليفيا.

بينما توقف رصيد منتخب البرازيل عند النقطة 21 في المركز الثالث بجدول الترتيب. وغاب ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، عن مباراة التانجو ضد البرازيل بسبب الإصابة ورغم ذلك حقق التانجو الفوز بنتيجة كبيرة، ليواصل ترسيخ عقدته ضد البرازيل الذي لم ينتصر على بطل العالم في عقر داره منذ عام 2019.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.