الأربعاء 26 مارس 2025
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اقتصاد

يبدأ من 80 جنيهًا، أسعار الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة بالمخابز الشعبية

سعر الكحك والبسكويت
سعر الكحك والبسكويت في المخابز الشعبية

أسعار الكعك والبسكويت في المخابز والأفران الشعبية، سجلت أسعار الكعك في المخابز والأفران الشعبية استعدادًا لاستقبال عيد الفطر 2025، تباينًا ملحوظًا، إذ اختلف سعر الكعك والبسكويت حسب الخامات المستخدمة في إعداده، التي على رأسها الدقيق والسمن والمحسنات وغيرها من المكونات.

اسعار الكعك والبسكويت في المخابز الشعبية
اسعار الكعك والبسكويت في المخابز الشعبية

 

أسعار الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة بالمخابز

وجاء سعر الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة في الأفران الشعبية بالتزامن مع قرب عيد الفطر المبارك؛ كالآتي:

اسعار الكحك والبسكويت في المخابز الشعبية
أسعار الكحك والبسكويت في المخابز الشعبية

سعر الكعك والبسكويت في الأفران الشعبية

تراوح سعر كيلو الكعك من 95 إلى 110 جنيهات.

تراوح سعر كيلو كحك مدور «عجل» من 80 إلى 100 جنيه.

تراوح سعر كيلو البسكويت من 100 إلى 120 جنيهًا.

سعر الكحك والبسكويت في المخابز الشعبية
سعر الكحك والبسكويت في المخابز الشعبية

سعر البيتي فور والغريبة في الأفران الشعبية

تراوح سعر كيلو بيتي فور من 105 إلى 125 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الغريبة من 105 إلى 125 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سابليه من 150 إلى 200 جنيه.

سعر البسكويت في المخابز الشعبية
سعر البسكويت في المخابز الشعبية

سعر القراقيش في الأفران الشعبية 

تراوح سعر كيلو قراقيش سادة من 70 إلى 100 جنيه.

تراوح سعر كيلو قراقيش عجوة من 80 إلى 105 جنيهات.

تراوح سعر كيلو قراقيش ملبن من 75 إلى 105 جنيهات.

سعر الكعك والبسكويت في المخابز الشعبية
سعر الكعك والبسكويت في المخابز الشعبية

تسوية الكعك والبسكويت بـ 15 جنيهًا في الأفران

ووفرت المخابز الأفران الشعبية خدمة «تسوية الكعك والبسكويت» بسعر من 7 إلى 15 جنيهًا للصاج، بالتزامن مع قيام ربات البيوت بإعداد الكعك والبسكويت المنزلي.

سعر الكحك والبسكويت في المخابز الشعبية
سعر الكحك والبسكويت في المخابز الشعبية

إعداد الكعك والبسكويت بالمخابز بمصنعية تصل لـ 30 جنيهًا

كما وفرت المخابز والأفران الشعبية خدمة عجن وتقطيع وتسوية الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور بسعر من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو، وتسمى مصنعية الإعداد.

عروض المخابز لإعداد الكعك والبسكويت

وجاءت عروض بعض المخابز والأفران الشعبية لإعداد الكعك والبسكويت والقراقيش، كالتالي:

3 كيلوات من الدقيق تكفي لصناعة 5.5 كيلو كعك ملبن بسعر 500 جنيه.

3 كيلوات دقيق تكفي لصناعة 4.5 كيلو بسكويت بسعر 580 جنيهًا.

3 كيلوات دقيق تكفي لصناعة 4.5 كيلو قراقيش سادة بسعر 400 جنيه.

3 كيلوات دقيق تكفي لصناعة 5.5 كيلو قراقيش عجوة أو ملبن بسعر 525 جنيهًا.

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