الأربعاء 26 مارس 2025
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خارج الحدود

رد قوي من مصر على مزاعم مد الاحتلال الإسرائيلي بمساعدات عسكرية

مصر، فيتو
مصر، فيتو

نفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ما تم تداوله مؤخرا من مزاعم مختلقة بقيام مصر بمد دولة الاحتلال الإسرائيلي بمساعدات عسكرية-وفقا لما أفادت به القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

 

رفض تصفية القضية الفلسطينية 

وتابعت الهيئة في بيانها، نؤكد أن هذه المزاعم تؤكد تفاقم حالة الانفصام المرضي لدى مروجيها، ومصر هي التي أسست منذ بدء العدوان للرفض العربي والدولي القاطع لتصفية القضية الفلسطينية بتهجير الأشقاء من أرضهم بقطاع غزة.

 

دعم سكان غزة بالمساعدات الإنسانية

وأضافت: مصر التي قدم شعبها لأشقائه في غزة أكثر من 75% من المساعدات والتي وضعت كل إمكانيتها الصحية لعلاج الجرحى والمرضى منهم
 

وأكدت على أن مصر تخوض منذ اليوم الأول للعدوان كل مشاق التفاوض من أجل وقفه.. والسعي دوما لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
 

وشددت على أن مصر هي دولة الدفاع الكامل عن الحق والعدل والرفض الصارم للعدوان والاحتلال وهي الأسس التي تمسكت بها - شعبا وقيادة - لثمانية عقود.

 

واختتمت: مصر دفعت خلالها كل الأثمان الغالية التي يتطلبها هذا الإصرار والثبات على المبادئ والمواقف الوطنية والقومية والأخلاقية.

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مصر الاحتلال الإسرائيلي القضية الفلسطينية قطاع غزة غزة

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