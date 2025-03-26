لازم يعتذر لشعب مصر، حسام حسن يكشف لأول مرة لـ"فيتو" سر استبعاد إمام عاشور من المنتخب

منتخب مصر، كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن أسباب استبعاد أمام عاشور لاعب الأهلي، من معسكرات الفراعنة.

وقال حسام حسن ردًّا على سؤال “فيتو” عن سر استبعاد إمام عاشور من المنتخب: استبعاد إمام عاشور انضباطي، ولا بد أن يعتذر للشعب المصري حتى يعود إلى المنتخب.

وتابع: "لو فيه واحد في الحرب تمارض بيتم عقابه، وإمام عاشور لازم يعتذر".

وأوضح أن إمام عاشور أخطأ مرتين وهي أخطاء لا تغتفر.

واكد أن إمام عاشور كان في مرة مضايق وشاط الكرة بره الملعب في اتجاه الجهاز الفني.

وأكمل حسام حسن: "كنا رايحين غينيا ومن غير ما يحصلوا حاجة قال: “إن ركبتي واجعاني ومش هلعب”، وبعدين راح الأهلي لعب بعد يومين".

وأتم: "الجيش بيدافع عن البلد، وأنا بدافع عن منتخب مصر.. أنا مش هدافع عن لاعب غير ملتزم.. وطلع قال أنا نيجيري مش مصري".

وفاز منتخب مصر علي نظيره سيراليون، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهم مساء أمس الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

وسجل أحمد السيد زيزو هدف الفوز لمنتخب مصر في الدقيقة 2+45.

وبهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 16 نقطة ليغرد وحيدا في صدارة المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عغن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون

يبدأ منتخب مصر الوطني مباراة أمام منتخب سيراليون بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، محمود تريزيجيه، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.

على دكة البدلاء: محمد عواد - مصطفى شوبير- أحمد عيد- خالد صبحي - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد شحاته- نبيل دونجا- محمود صابر- مصطفى فتحي - أسامة فيصل.

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