الأربعاء 26 مارس 2025
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خارج الحدود

غارات أمريكية جديدة على معقل الحوثيين في اليمن

اليمن، فيتو
اليمن، فيتو

نفذت مقاتلات أمريكية، في وقت مبكر من الأربعاء، سلسلة غارات جديدة استهدفت مواقع للحوثيين في معقلهم الرئيسي، محافظة صعدة اليمنية.


ووفق مصادر يمنية، فإن الغارات تركزت في مديريات سحار وآل سالم في كتاف بالإضافة إلى مناطق أخرى.

وامتدت الغارات الأمريكية فجر الأربعاء إلى مديرية حرف سفيان التابعة لعمران والحدودية مع صعدة. 

وتضم حرف سفيان منشآت عسكرية للحوثيين في باطن جبالها.

وتشهد صعدة تحليقا مكثفا للمقاتلات الأمريكية، حيث استهدفت بسلسلة غارات في أوقات مختلفة خلال الساعات الماضية.

وكانت المحافظة شهدت، الثلاثاء، 12 غارة جوية استهدفت منشآت عسكرية وأخرى مدنية.

ومنذ 15 مارس، تشنّ الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين الذين قالوا إنهم ردُّوا باستهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر مرات عدة.

وفي ذاك اليوم، وجَّهت الولايات المتحدة ضربات جوية عدة قالت إنها أودت بحياة مسؤولين كبار في الحركة التي أعلنت من جهتها مقتل 53 شخصًا جرَّاء الغارات الأمريكية.

وتوعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بالقضاء على الحركة المدعومة من إيران، محذّرا طهران من استمرار تقديم الدعم لها.

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