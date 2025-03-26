حريق هائل في محل مفروشات بجوار مستودع أنابيب بحلوان (فيديو)

نشب قبل قليل حريق هائل داخل محل مفروشات، بالقرب من مستودع أنابيب، في المساكن الاقتصادية بحلوان.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن في منطقة حلوان، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وتجري الجهات المختصة تحقيقات لمعرفة أسباب الحريق، فيما يواصل رجال الإطفاء عملية التبريد لمنع تجدد النيران.

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