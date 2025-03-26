بعد الفوز على سيراليون، سيناريوهات تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026

حقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على ضيفه سيراليون بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء بإستاد القاهرة ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

فوز منتخب مصر على سيراليون، رفع رصيده إلى 16 نقطة تصدر بها المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد سيراليون أحد خصومه المباشرين عند 8 نقاط.

في المقابل، يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني بعد إنتهاء الجولة السادسة خلف منتخب مصر، برصيد 11 نقطة، ليفرض سيناريوهات عدة لتأهل منتخب مصر إلى مونديال أمريكا 2026.. يمكن حسمها في الأجندة الدولية لشهر سبتمبر المقبل.

سيناريوهات تأهل مصر إلى المونديال

منتخب مصر يلتقي في أجندة سبتمبر المقبل نظيره الإثيوبي على إستاد القاهرة الدولي في لجولة السابعة، وحال الفوز سيرفع رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة، وبعد ذلك ستكون هناك عدة احتمالات لتأكيد التأهل:

- حال خسارة بوركينا فاسو أمام جيبوتي، يتوقف رصيد الخيول عند 11 نقطة، بالتالي مصر (19 نقطة) يكفيها التعادل للتأهل، حيث يصبح الفراعنة 20 والمنافس 11.

- أما حال تعادل بوركينا فاسو ضد جيبوتي، بالتالي تصل إلى 12 نقطة، وهنا مصر (19 نقطة) يكفيها التعادل من أجل التأهل، لتصبح 20 والمنافس 13.

- وفي حال فوز بوركينا فاسو على جيبوتي، سيرتفع رصيد الخيول إلى 14 نقطة، فيما مصر (19 نقطة)، بالتالي انتصار الفراعنة في الجولة الثامنة يؤهلها إلى كأس العالم رسميًا، حيث تصبح 22 والمنافس 14، بينما التعادل سيجعل فارق الـ5 نقاط يستمر ويؤجل الحسم.

منتخب بوركينا فاسو، فيتو

مباراة مصر وبوركينا فاسو في الجولة الثامنة

- وفي حال إنتهاء مباراة مصر وبوركينا بالتعادل، أو نجاح الأخير في الفوز، وتقليص الفارق إلى نقطتين فقط، يعني تأجيل حسم تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 للجولتين الأخيرتين، في التوقف الدولي بأكتوبر، في مباراتي جيبوتي خارج الديار ثم غينيا بيساو بالقاهرة.

وحال حدوث أحد هذين السيناريوهين الأخيرين، سيكون منتخب مصر مطالب بحسم مصيره بيده من خلال الفوز على جيبوتي بملعبها، ثم العودة لمواجهة غينيا بيساو بالقاهرة.

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