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خارج الحدود

مصرع وإصابة 35 شخصا في حرائق غابات بكوريا الجنوبية (فيديو)

حرائق غابات في كوريا
حرائق غابات في كوريا الجنوبية، فيتو

لقي ما لا يقل عن 16 شخصًا حتفهم وأصيب 19 آخرين جراء حرائق غابات اجتاحت المناطق الجنوبية من كوريا الجنوبية، وسط طقس جاف ورياح قوية، وفق ما أعلنته السلطات الحكومية، اليوم الأربعاء.

وأمرت السلطات في مدينة أندونج وعدد من المدن والبلدات المجاورة في الجنوب الشرقي السكان بإخلاء منازلهم، الثلاثاء. 

ويكافح رجال الإطفاء للسيطرة على عدة حرائق اشتعلت بفعل الرياح الجافة، ما أدى إلى احتراق أكثر من 43 ألف فدان من الأراضي وتدمير مئات المباني، من بينها معبد بوذي يعود تاريخه إلى 1300 عام.

ووفقا لوزارة الداخلية والسلامة، اضطر أكثر من 5500 شخص إلى إخلاء منازلهم في أندونج والمقاطعات المجاورة، أويسيونج وسانشيونج، إضافة إلى مدينة أولسان، التي شهدت أكبر انتشار للحرائق.

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حرائق غابات المناطق الجنوبية كوريا الجنوبية مدينة أندونج أويسيونج سانشيونج مدينة أولسان

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