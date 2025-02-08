أخبار الفن اليوم: محمد رمضان يكشف عن مفاجأة لجمهوره.. طرح برومو مسلسل كامل العدد.. وساويرس يدافع عن أحمد حلمي بعد اتهامه بالإساءة للمصريين

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها إعلان الفنان محمد رمضان عن مفاجأة لجمهوره خلال شهر رمضان المقبل.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

شوق الفنان محمد رمضان جمهوره لعمل جديد في شهر رمضان المقبل 2025.

يشهد مسلسل العتاولة الجزء الثاني وجود شخصيات جديدة خلال الأحداث ومنهم شخصية "شديدة" التي تلعب دورها الفنانة فيفي عبده، وتعتبر من الشخصيات التي تغير مجرى أحداث العمل.

واصل فيلم الدشاش تصدر شباك التذاكر بدور العرض السينمائي، محققا إيرادات جيدة منذ انطلاق عرضه.

تعرض منصة شاهد في رمضان المقبل مجموعة من المسلسلات الناجحة ومن أبرزها المسلسل المميز الذي يجمع نجوم الشام وهو مسلسل نفس، وهذا العمل يجمع نخبة من ألمع الفنانين في مقدمتهم عابد فهد ومعتصم النهار.

مسلسلات رمضان 2025، قصة وأبطال مسلسل "وتقابل حبيب" لـ ياسمين عبد العزيز

مسلسلات رمضان 2025، يشارك مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز في موسم دراما رمضان المقبل، حيث تعود به "ياسمين" بعد أن غابت عن الموسم الماضي، وكانت آخر أعمالها الرمضانية مسلسل "ضرب نار" عام 2023.

اقترب موسم رمضان الدرامي الذي يضم في جعبته الكثير من الأعمال الفنية سواء في مصر أو الوطن العربي.

شادية، أم الصابرين، أشهر من غنت لمصر، هى من قالت ياحبيبتى يامصر فلقبت بـ حبيبة مصر، برعت فى تقديم الأدوار الرومانسية فى السينما، كما اشتهرت بأدوار البنت الدلوعة، وقدمت أيضا الأغنية الخفيفة والدينية والوطنية والعاطفية، وكان آخر ظهور لها على المسرح من خلال اشتراكها بالأغنية الدينية "خد بإيدي"، فى الليلة المحمدية التي كانت تناجي فيها الرسول "عليه الصلاة والسلام"، مقررة الاعتزال مكتفية بما حققته من نجاح على مدار مشوارها الفني، ورحلت في عام 2017.

يخوض الفنان أحمد أمين السباق الدرامي الرمضاني 2025 من خلال بطولة مسلسل "النص"، حيث يواصل صناعه تصوير أحداث ومشاهد العمل تمهيدا لعرضه في رمضان المقبل.

عقدت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، ندوة شعرية استثنائية، استضافت خلالها جمع من الشعراء العرب والمصريين، وكان من بين الوفود المشاركة عدة دول عربية وهي منها تونس، والجزائر، والمغرب، والسعودية، واليمن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، والعراق، والبحرين، ومصر.

يستقبل المايسترو مصطفى حلمي، مساء غدا الأحد الموافق 9 فبراير الجاري، العزاء في والدته الراحلة، التي وافتها المنية صباح اليوم السبت، بدار مناسبات مسجد آل رشدان بمدينة نصر بالقاهرة.

دافع رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، عن الفنان أحمد حلمي الذي تعرض للهجوم مؤخرا بسبب فيديو من كواليس عرض مسرحيته الجديدة في الرياض.

طرحت منصة شاهد برومو الموسم الثالث من مسلسل كامل العدد.

طرحت منصة شاهد عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام برومو المسلسل السعودي عمتي نوير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.