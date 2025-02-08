دراما رمضان 2025، كل ما تريد معرفته عن مسلسل عمتي نوير

اقترب موسم رمضان الدرامي الذي يضم في جعبته الكثير من الأعمال الفنية سواء في مصر أو الوطن العربي.

وهناك أعمال عربية كثيرة تتنافس في هذا الشهر الكريم الذي اعتاد الجمهور العربي خلاله متابعة مسلسلات مميزة ومختلفة ويعد موسما زاخرا للدراما العربية.

مسلسل عمتي نوير

ومسلسل عمتي نوير من أبرز الأعمال الدرامية التي ستعرض خلال هذا الموسم، فهو عمل سعودي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2025 على منصة شاهد.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي تشويقي حول شخصية “نوير”، التي تمتلك كثير من الأسرار المتعلقة بالثروة وتحقيق الأحلام، ويدخل الكثير ممن حولها في منافسة للتقرب منها ومعرفة هذه الأسرار.

ويشارك في بطولة مسلسل عمتي نوير نخبة من النجوم السعوديين، منهم ريم الحبيب، نايف خلف، زارا البلوشي، مريم عبد الرحمن، محمد الهاشم، ومن المتوقع أن يحظى المسلسل بنسبة مشاهدة عالية نظرًا لأبطاله المميزين وقصته المختلفة.

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