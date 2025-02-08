السبت 08 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

محمد رمضان يكشف عن مفاجأة لجمهوره في شهر رمضان (فيديو)

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

شوق الفنان محمد رمضان جمهوره لعمل جديد في شهر رمضان المقبل 2025.

ونشر رمضان مقطع فيديو عبر صفحته على فيس بوك قال فيه: فيه مدفع رمضان قبل المغرب عشان الناس تفطر، وهيكون في مدفع رمضان بعد المغرب على قناة دي إم سي عشان الناس تفرح… عشان باختصار شديد الناس عايزة الجديد.

وفي وقت سابق طرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية، والتي جاءت بعنوان “الحمدالله” وشاركه الغناء العالمي فرنجلش، وذلك علي موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

أغنية محمد رمضان الجديدة

وتقول كلمات أغنية محمد رمضان الجديدة الحمدالله:

" الحمد لله.. يا حبيب الروح دولاراتي داوت قلبي المجروح

الحمد لله.. اه يا بختنا عندنا يختنا نسرح بيه ونروح

الحمد لله.. شوف كنا فين والحظ خدنا انا وانت لفين 

الحمد لله.. شوف حجم نجحنا قد الصبر وسهر الليل 

الحمد لله.. بقينا نجوم الدنيا الحمد لله

 

الحمد لله.. ملكنا الأرض في ثانية الحمد لله

الحمد لله.. تعبنا شقينا ووصلنا الحمد لله

الحمد لله.. مفيش ولا موجة هزتنا الحمد لله"

 

 

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