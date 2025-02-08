كشفت المطربة مي فاروق عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن وفاة والدة المايسترو مصطفى حلمي، وحماة المطربة سوما.

وفاة والدة المايسترو مصطفى حلمي

وكتبت مي فاروق: "سبحان من له الدوام والدة أخي وصديقي المايسترو مصطفي حلمي في ذمة الله.. وحماة أختي وصديقتي الغالية سوما ربنا يرحمها ويغفر لها.. ويصبرك يا مصطفى انت ومونه وهبه وسومه يارب وكل حبايبها".

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