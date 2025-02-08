السبت 08 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

منصة شاهد تطرح برومو المسلسل السعودي عمتي نوير (فيديو)

أبطال مسلسل عمتي
أبطال مسلسل عمتي نوير، فيتو

طرحت منصة شاهد عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام برومو المسلسل السعودي عمتي نوير.

وكتب الحساب الرسمي للمنصة تعليق “ثروة ضخمة.. عائلة متعطشة.. وسر دفين.. فمتى ينكشف.. عمتي نوير. يعرض في رمضان حصريا على شاهد”. 

 

مسلسل عمتي نوير  

 ومسلسل عمتي نوير من أبرز الأعمال الدرامية التي ستعرض خلال هذا الموسم، فهو عمل سعودي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2025 على منصة شاهد.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي تشويقي حول شخصية “نوير”، التي تمتلك كثير من الأسرار المتعلقة بالثروة وتحقيق الأحلام، ويدخل الكثير ممن حولها في منافسة للتقرب منها ومعرفة هذه الأسرار.  

ويشارك في بطولة مسلسل عمتي نوير نخبة من النجوم السعوديين، منهم ريم الحبيب، نايف خلف، زارا البلوشي، مريم عبد الرحمن، محمد الهاشم، ومن المتوقع أن يحظى المسلسل بنسبة مشاهدة عالية نظرًا لأبطاله المميزين وقصته المختلفة.

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رمضان 2025 زارا البلوشي شهر رمضان 2025 عمتي نوير
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