السبت 08 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

بطولة معتصم النهار ودانييلا رحمة، كل ما تريد معرفته عن مسلسل نفس

معتصم النهار، فيتو
معتصم النهار، فيتو

 تعرض منصة شاهد في رمضان المقبل مجموعة من المسلسلات الناجحة ومن أبرزها المسلسل المميز الذي يجمع نجوم الشام وهو مسلسل نفس، وهذا العمل  يجمع نخبة من ألمع الفنانين في مقدمتهم عابد فهد ومعتصم النهار.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل نفس

يجمع مسلسل نفس عدد من النجوم أبرزهم عابد فهد، دانييلا رحمة، ومعتصم النهار، وهو من تأليف إيمان السعيد وإخراج إيلي السمعان.

وتدور أحداث مسلسل نفس حول قضايا الحب والتضحيات والخيانة وتركز أحداث المسلسل على الصراعات العاطفية والاجتماعية التي يواجهها الأبطال.

ومن المتوقع أن يحظى المسلسل بمتابعة قطاع كبير من عشاق الدراما اللبنانية والسورية.

برومو مسلسل نفس

وكانت منصة شاهد قد طرحت برومو المسلسل مؤخرا ولاقى البرومو اهتماما كبيرا من المتابعين.

وعلق حساب المنصة الرسمي على انستجرام “يا جماعة مو معقول شو هالفخامة إعلان ولا غلطة.. نفس يعرض في رمضان مجانا على شاهد”.

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معتصم النهار منصة شاهد الفن مسلسل نفس نفس دانييلا رحمة
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