ياسين منصور: الأهلي يمتلك أقوى علامة تجارية في الشرق الأوسط

تحدث ياسين منصور، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن رؤية النادي لزيادة موارده المالية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن تطوير قطاع الناشئين وتعزيز العلامة التجارية للنادي يمثلان ركيزة أساسية في خطة الإدارة.

تصريحات ياسين منصور

وقال منصور في تصريحات إعلامية: "الأهلي نادي عالمي، وهو بالفعل أكبر نادي في العالم، كل من تعامل مع الأهلي شعر بحب وانتماء بلا مقابل، وهذا ما يميزه عبر تاريخه."

وأضاف: "عملت مع رموز كبيرة مثل الكابتن صالح سليم والكابتن حسن حمدي، والأن مع الكابتن محمود الخطيب، ودائمًا هناك تفاني وحب حقيقي للنادي، وهذا ما يسعد ملايين المصريين داخل وخارج البلاد."

وأكد نائب رئيس الأهلي أن قطاع الناشئين يمثل أحد أهم محاور التطوير داخل القلعة الحمراء، مشيرا إلى أن مصر تمتلك قاعدة ضخمة من المواهب.

وقال: "في بلد مثل مصر التي تضم أكثر من 110 ملايين نسمة، هناك ما لا يقل عن 20 أو 30 لاعبا يستطيعون الوصول لمستوى محمد صلاح، لكنهم يحتاجون إلى اكتشاف ورعاية ورؤية فنية تستثمر فيهم، وهذا محور نعمل عليه مع الكابتن الخطيب والكابتن سيد عبد الحفيظ."

وأشار منصور إلى أن التعاون مع مؤسسات الدولة ساهم في تعزيز إيرادات النادي خلال الفترة الماضية، موضحا أن الأهلي يمتلك قوة تسويقية استثنائية: "الأهلي علامة تجارية قوية، بل الأقوى في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويمكن تعظيم هذه القوة بشكل أكبر."

وتطرق منصور إلى ملف حضور الجماهير ومبيعات التذاكر، مؤكدا أن تحسين تجربة المشجع يعد عنصرا مهما لزيادة الدخل. وقال: "في أوروبا تمثل مبيعات التذاكر نحو 30% من إيرادات الأندية، بينما هنا لا تتجاوز 1% بسبب ظروف حضور المباريات، مثل الانتظار الطويل والازدحام والجلوس لساعات في درجات حرارة مرتفعة."

واختتم نائب رئيس الأهلي حديثه قائلا: "يجب تحسين تجربة المشجع، بحيث يصل قبل المباراة بخمس دقائق ويجد مقعده جاهزا، هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقًا كبيرًا وستساهم في زيادة إيرادات النادي مستقبلًا."

