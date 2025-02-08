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ثقافة وفنون

ساويرس يدافع عن أحمد حلمي بعد اتهامه بالإساءة للمصريين: أكيد بيهزر

المهندس نجيب ساويرس،
المهندس نجيب ساويرس، فيتو

دافع رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، عن الفنان أحمد حلمي الذي تعرض للهجوم مؤخرا بسبب فيديو من كواليس عرض مسرحيته الجديدة في الرياض.

وكتب ساويرس في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: كان بيهزر ومش ممكن كان قصده يقلل من قدر مصر..أكيد مش قصده.. أحمد مصري حتي النخاع.

وكان الفنان أحمد حلمي تعرض لهجوم شديد على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أحد الإفيهات التي ألقاها خلال عرض مسرحيته “بني آدم” التي تعرض في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية حاليًا.

 

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان أحمد حلمي أثناء تصوير مسرحية “بني آدم”، ويقدم خلالها شخصية شيطان يدعى “غندور”.

 

وظهر أحمد حلمي، في الفيديو المتداول، وهو يمازح الجمهور ومنهم  الملحن مصطفى جاد زوج الفنانة كارمن سليمان، حيث سأله: “أنت مين”، ليرد عليه جاد: “أنا مصري”، ليرد حلمي: “مصري وقاعد في الصف الأول… أكيد معزوم” والذي أثار غضب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، لتنهال عليه التعليقات مطالبين الفنان بالاعتذار حيث اعتبر العديد “الإفيه” إهانة للمصريين. 

 

 

مسرحية بني آدم تتعرض للهجوم

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الفنان أحمد حلمي للهجوم بسبب مسرحية بني آدم، حيث لقي العديد من الانتقادات بعد عرض العمل بموسم الرياض لأول مرة، وذلك بسبب ظهور الممثل مرتديًا زي شيطان وجالسًا على كرسي ضمن أجواء مخيفة، ليعلق البعض على تقديم مثل هذه الشخصية في السعودية.

 

فريق عمل مسرحية "بني آدم"

والمسرحية من إخراج هشام عطوة، وتضم نخبة من النجوم بجانب أحمد حلمي، منهم أسيل عمران، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد جمعة، إيمان السيد، وياسمينا العبد،والعمل يُعد إضافة مميزة لعروض موسم الرياض، حيث قدّم تجربة مسرحية جديدة تمزج بين الكوميديا والخيال بأسلوب إبداعي.

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