السبت 01 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

الانتهاء من مونتاج 5 حلقات بمسلسل "العتاولة 2"

مسلسل العتاولة
مسلسل العتاولة

انتهت وحدة المونتاج المسئولة عن الجزء الثاني من مسلسل العتاولة من مونتاج 5 حلقات من العمل، لتكون جاهزة للعرض خلال مسلسلات رمضان 2025، وسيتم عرض العمل عبر قناة mbc.

وكشفت شاشة MBC مصر، عن البوسترات الفردية لأبطال  مسلسل العتاولة 2 الذي يقوم ببطولته الفنانان أحمد السقا طارق لطفي وذلك لعرضه خلال موسم دراما رمضان 2025 بعد نجاح الجزء الأول.

مسلسل العتاولة 2 في رمضان 2025 

وظهر في البوسترات الفردية لمسلسل العتاولة 2 كل من الفنان أحمد السقا وطارق لطفي ومصطفى أبو سريع والفنانة زينة وفيفي عبده بالإضافة إلي نسرين أمين ومريم الجندي.

 وكان المخرج أحمد خالد موسى قد صور عددًا من المشاهد الخارجية من الجزء الثاني لمسلسل العتاولة بكورنيش مدينة الإسكندرية، واستغرق التصوير أكثر من خمس ساعات، باستخدام عدد من السيارات ومعدات التصوير الضخمة، كما استعان المخرج ببعض الحافلات الخاصة بنادي الاتحاد السكندري.

مسلسل العتاولة 2

ومن المقرر أن يعرض مسلسل العتاولة في شهر رمضان المقبل على عدد من القنوات الفضائية والمنصات الشهيرة، بعد ما حقق الجزء الأول نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي. 

أحداث مسلسل العتاولة 2

وتدور أحداث مسلسل العتاولة 2  في مدينة الإسكندرية، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، مؤمن نور، محمد التاجي، ثراء جبيل، يسرا الجديدي، وآخرين، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى. 

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