كنائس الخليج تحيي ذكرى الأنبا أبراهام مطران الكرسي الأورشليمي

نظّمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في دول الخليج احتفالًا روحيًّا مهيبًا بمناسبة الذكرى العاشرة لنياحة مثلث الرحمات الأنبا إبراهام، مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى ودول الخليج، وذلك بحضور نيافة الأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على كنائس الخليج.

كنيسة مارمينا

أقيم الاحتفال في كنيسة الشهيد مار مينا بمنطقة جبل علي في دبي، وشارك أصحاب النيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة، والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، وكهنة كنائس الخليج وعددٍ كبير من الشعب من مختلف كنائس المنطقة.

بدأ الاحتفال برفع بخور عشية، وعرض فيلم وثائقي عن رحلة حياة المتنيح الأنبا إبراهام، إلى جانب عرض آخر يوثّق مراحل تطور الخدمة في عهده، والتحوّل الكبير الذي شهدته كنائس المنطقة من بدايات متواضعة ومذابح متنقلة إلى عدد كبير من الكنائس والمراكز الرعوية على نطاق ممتدّ. وقد وثّق الفيلم أبرز المحطات العمرانية والخدمية في عهده.

وقدّم خورس شمامسة كنائس الإمارات مجموعة من الألحان الكنسية، كما قدّم كورال الكاروز مجموعة من الترانيم الروحية التي أضفت على الاحتفال أجواءً مميزة.

وخلال الأمسية، عبّر الآباء الأساقفة في كلماتهم عن تأثرهم الكبير وعلاقتهم الشخصية بالأب المطران الجليل، وتقديرهم لمسيرة حياته في خدمة الله والكنيسة، مشيرين إلى وداعته وحنوّه الأبوي واتساع قلبه وخدمته التي اتسمت بالبذل والتواضع، مؤكدين أن إرثه الرعوي ما زال وسيظل حاضرًا ومؤثرًا في النفوس.

واختُتم الاحتفال بالتقدير والوفاء لسيرة أبٍ عاش عمره في خدمة النفوس، وظلّ نموذجًا للراعي الذي أحب شعبه وبذل ذاته لأجلهم، لتبقى سيرته منارة وذكرى حيّة في قلوب أبناء الكنيسة في كل مكان.

