بالأرقام معدل تداول الحاويات بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ(11) سفينة، وتم تداول (19000) طن بضائع و(1082) شاحنة و(169) سيارة.

معدل تداول الحاويات

وشملت حركة الواردات (13000) طن بضائع و(529) شاحنة و(146) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (6000) طن بضائع و(553) شاحنة و(23) سيارة.

تداول 19 ألف طن و1082 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين Poseidon Express وأمل بينما تغادر السفينتين Alcudia Express والحرية، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين Alcudia Express والحرية وغادرت السفينتين Poseidon Express وأمل.

وشهد ميناء نويبع تداول (3300) طن بضائع و(245) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين، سينا.

فيما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1500 راكب بموانيها.

على صعيد آخر تعمل موانئ البحر الأحمر على تقديم افضل خدمه بخطوط الملاحة، وذلك لجذب أكبر عدد من الخطوط الملاحة وكلاء الشحن للتعامل مع موانئ الهيئة، وذلك من خلال خدمات رقمية ومتطورة على أعلى مستوى تساهم في سرعة إنهاء ‘جراءات التخليص الجمركي للبضائع.

وتأتي هذه الأنشطة المتواصلة في إطار الدور المحوري الذي تلعبه موانئ البحر الأحمر كشريان حيوي للتجارة المصرية، ونافذة استراتيجية تربط مصر بالأسواق العالمية في منطقة الخليج العربي وشرق آسيا وشرق إفريقيا.

وتعمل الهيئة باستمرار على تعزيز قدراتها اللوجستية وتطوير بنيتها التحتية لمواكبة أحدث المعايير الدولية، بما يضمن سلاسة حركة البضائع ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وتعد جهود التحول الرقمي وتوفير الخدمات المتطورة التي أشارت إليها الهيئة، جزءًا لا يتجزأ من رؤية أوسع تهدف إلى تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية إقليمية وعالمية متكاملة.

وتهدف هذه الخطوات إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي، وتقليل زمن بقاء السفن، مما يعزز من تنافسية الموانئ المصرية ويجذب المزيد من الاستثمارات والخطوط الملاحية الدولية.

