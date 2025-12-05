الجمعة 05 ديسمبر 2025
أول ظهور لـ تامر حسني بعد وعكته الصحية الأخيرة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم تامر حسني، في أول ظهور له بعد عودته إلى مصر مرة أخرى بعد وعكته الصحية الأخيرة، التي أدت إلى سفره لـ ألمانيا وإجراء عملية جراحية دقيقة. 

وظهر  تامر حسني في الفيديو المتداول بعد انتهاء أداء صلاة الجمعة، وملامح المرض تظهر عليه، حيث لجأ إلى مساعدة المقربين لضبط حركة سيره.

تفاصيل الأزمة الصحية لـ تامر حسني 

وكان تامر حسني أجرى مؤخرًا عملية دقيقة لاستئصال جزء من الكلى في ألمانيا، بعد أن تطلبت حالته الصحية تدخلًا جراحيًا عاجلًا.

وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” في وقت سابق، كشف تامر حسني تفاصيل الأزمة الصحية التي مر بها، موضحًا أنه كان يعاني منذ فترة من مشكلة صحية في الكلى، ما تطلب إجراء العملية الجراحية لاستئصال جزء منها بسبب تدهور حالته الصحية. 

