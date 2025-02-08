السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

برومو مسلسل كامل العدد 3 (فيديو)

دينا الشربيني، فيتو
دينا الشربيني، فيتو

طرحت منصة شاهد برومو الموسم الثالث من مسلسل كامل العدد.

وأضاف حساب المنصة على انستجرام تعليقا: “مفيش حاجة تمام خالص.. انتظروا الموسم الثالث من مسلسل كامل العدد.. يعرض في رمضان فقط على شاهد”.

ويكشف البرومو عن ظهور الفنان حسين فهمي والفنانة انجي المقدم كما يبرز أن دينا الشربيني ستكون في تركيا خلال أحداث المسلسل.

 

الكشف عن بوسترات مسلسل كامل العدد 

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوستر مسلسل "كامل العدد 3" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل كامل العدد 3

 

مسلسل "كامل العدد 3" من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وحسين فهمي وإنجي المقدم ومريم الخشت وميمي جمال وبدرة.

 

"كامل العدد 3" من تأليف يسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، ويتكون من 15 حلقة.

 تدور أحداث المسلسل حول "أحمد" طبيب التجميل الذي يتقابل مع "ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقرران الزواج وتحدي الظروف، ليبدأ في رحلة جديدة مع أطفالهما.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسعاد يونس الفنان حسين فهمي الفنانة انجى المقدم حسين فهمي دينا الشربيني وشريف سلامة مسلسل كامل العدد 3
ads

الأكثر قراءة

نسبة الزيادة وموعد التطبيق، الحكومة تضع اللمسات النهائية لحزمة الحماية الاجتماعية

القومي للأجور يكشف نسبة زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص(فيديو)

لا نريد الصدام وملتزمون باتفاقية السلام، رسائل من أمريكا وإسرائيل لمصر

إجازات الموظفين في رمضان 2025، جدول العطلات الرسمية خلال شهر الصوم

الأسانسير وقع، العناية الإلهية تنقذ محافظ الغربية وعددًا من النواب بمستشفى كفر الزيات (صور)

ساويرس يدافع عن أحمد حلمي بعد اتهامه بالإساءة للمصريين: أكيد بيهزر

شبورة وأمطار وصقيع، الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد

مزيد من الانخفاض، درجات الحرارة غدا الأحد فى مصر

منوعات

المزيد

حيوان القندس يوفر على حكومة التشيك 1.2 مليون دولار

مقتل 30 شخصا في حادث حافلة بالمكسيك

فقدان العشرات جراء انهيار أرضي جنوب الصين

صورة جديدة تجمع بين العاهل الأردني وحفيدته

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 8 فبراير

بكام كيلو السكر اليوم السبت بالسوق المحلية

سعر النحاس بالأسواق المحلية اليوم السبت 8/2/2025

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم السبت 8 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

شروط وطرق التقديم لوظائف المترو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: العادة السرية محرمة والشرع وضع هذا العلاج لضبط الشهوة - فيديو

معنى فأقبلت امرأته في صرة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 29 من سورة الذاريات

دار الإفتاء توضح الواجب على المسلم فعله في ليلة النصف من شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية