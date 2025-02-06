دراما رمضان 2025، القائمة الكاملة للمسلسلات وعدد الحلقات (صور)

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق موسم دراما رمضان المقبل 2025، والذي يشهد منافسة درامية قوية بين كبار النجوم على جمهور ومشاهدي الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان 2025.

وتشهد الفترة الحالية تكثيف عدد ساعات تصوير بعض هذه المسلسلات، فيما أوشك صناع أعمال درامية أخرى على الانتهاء من تصوير ومشاهد أعمالهم وذلك قبل انطلاق الماراثون الرمضاني.

وترصد “فيتو” قائمة مسلسلات رمضان 2025 وعدد حلقات كل مسلسل، وكذلك الشاشات التي ستنقل هذه الأعمال والمنصات التي ستعرضها خلال رمضان 2025.

1- مسلسل العتاولة 2

ومسلسل العتاولة 2 بطولة النجوم أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، مكون من 30 حلقة وسيُعرض على قنوات mbc ومنصة شاهد خلال شهر رمضان المقبل.

العمل من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، فيفي عبده، باسم سمرة، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ميمي جمال، ثراء جبيل، مريم محمود الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، عمرو عبد العزيز، عمرو عثمان، زينب العبد، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.

2- مسلسل فهد البطل

ويعرض مسلسل فهد البطل بطولة النجم أحمد العوضي في رمضان المقبل عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات، وهو مكون من 30 حلقة.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.

وتضم قائمة أبطال مسلسل فهد البطل إلى جانب أحمد العوضي كلا من ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوى، لوسى، كارولين عزمى، يارا السكرى، عصام السقا، صفاء الطوخى، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي.

3- مسلسل المداح 5

ويعرض الجزء الخامس من مسلسل المداح بطولة النجم حمادة هلال في رمضان المقبل حصريا عبر قناة mbc مصر ومنصة شاهد، ومكون من 30 حلقة.

مسلسل المداح 5 من بطولة حمادة هلال، خالد الصاوي، هبة مجدي، يسرا اللوزي،غادة عادل، خالد سرحان، جوري بكر، تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

4- مسلسل حكيم باشا

كذلك يعرض مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان في رمضان 2025 عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات، وهو مكون من 30 حلقة.

بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

5- مسلسل الغاوي

أما مسلسل الغاوى بطولة النجم أحمد مكي، فينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى.

العمل بطولة أحمد مكي وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت.

6- مسلسل سيد الناس

ويعرض مسلسل "سيد الناس" بطولة النجم عمرو سعد، في رمضان المقبل 2025، عبر قناة mbc مصر ومنصة شاهد، وهو مكون من 30 حلقة.

المسلسل بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، إلهام شاهين، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، منة فضالي، طارق النهري.

العمل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي لا يخلو من التشويق.

7- مسلسل إش إش

ويشارك في دراما رمضان المقبل أيضا مسلسل "اش اش" بطولة الفنانة مي عمر، وهو مكون من 30 حلقة، ويعرض عبر قناة mbc مصر ومنصة شاهد.

مسلسل إش إش بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، دينا، طارق النهري، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، عصام السقا وإيهاب فهمي، من تأليف وإخراج محمد سامي.

8- مسلسل جودر 2

وفي الموسم المقبل أيضا، يشارك مسلسل جودر 2 بطولة النجم ياسر جلال، وهو استكمال للجزء الأول الذي عرض في رمضان 2024، ومكون من 15 حلقة، ومن المقرر أن يعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.

المسلسل بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.

9- مسلسل وتقابل حبيب

وتشارك النجمة ياسمين عبد العزيز في موسم دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل "وتقابل حبيب"، وهو مكون من 30 حلقة، ومقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.

مسلسل وتقابل حبيب تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

10- مسلسل لام شمسية

وضمن الموسم الرمضاني أيضا، تشارك النجمة أمينة خليل بمسلسل "لام شمسية"، والمكون من 15 حلقة، ومقرر عرضه عبر شاشات المتحدة، ومنصة واتش ات.

مسلسل لام شمسية بطولة النجوم أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، ثراء جبيل، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، وأسيل عمران، ويارا جبران.

11- مسلسل قلبي ومفتاحه

ويشارك ضمن الموسم الرمضاني المقبل أيضا مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة النجم آسر ياسين والفنانة مي عز الدين، وهو مكون من 15 حلقة، ويعرض عبر شاشات المتحدة ومنصة واتش ات.

مسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة آسر ياسين ومي عز الدين ودياب وأشرف عبدالباقي وأحمد خالد صالح وميس حمدان وسماء إبراهيم وسارة عبد الرحمن، من تأليف تامر محسن ومها الوزير وإخراج تامر محسن.

12- مسلسل الكابتن

مسلسل الكابتن بطولة النجم أكرم حسني، وهو مكوّن من 15 حلقة، ومقرر عرضه عبر شاشات المتحدة ومنصة واتش ات.

العمل قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، من بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال.

13- مسلسل النص

كذلك يشارك في موسم رمضان 2025 مسلسل النص بطولة النجم أحمد أمين، وهو مكون من 15 حلقة.

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات منهم: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، حمزة العيلي، وغيرهم، ومن إخراج حسام علي.

14- مسلسل منتهي الصلاحية

ويشارك في موسم دراما رمضان المقبل أيضا مسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة النجم محمد فراج، وهو مكون من 15 حلقة، ويعرض عبر قناة mbc مصر ومنصة شاهد.

المسلسل بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هنا شيحة، هبة مجدي، دنيا ماهر، محمود الليثي، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسيكا حسام الدين، وملك حسن، العمل من تأليف محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي.

15- مسلسل أشغال شقة جدا

وضمن موسم رمضان المقبل 2025 أيضا يعرض الجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة" والذي يأتي بعنوان "أشغال شقة جدا" بطولة النجم هشام ماجد والفنانة أسماء جلال، وهو مكون من 15 حلقة، ويعرض عبر قناة mbc مصر ومنصة شاهد.

مسلسل أشغال شقة جدًا من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب ويلعب بطولته النجوم هشام ماجد وأسماء جلال ومصطفى غريب وشيرين، وغيرهم.

16- مسلسل نص الشعب اسمه محمد

ويشارك الفنان عصام عمر في موسم دراما رمضان المقبل 2025، من خلال مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، وهو مكون من 15 حلقة، ويعرض عبر قناة mbc مصر ومنصة شاهد.

المسلسل بطولة عصام عمر، مايان السيد، هاجر السراج، رانيا يوسف، شيرين، محمد محمود، محمد عبد العظيم، من تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار.

17- مسلسل كامل العدد 3

واستكمالا للموسمين الأول والثاني، يشارك في دراما رمضان المقبل 2025، الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد"، من تأليف يسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي، حيث يتكون من 15 حلقة.

مسلسل كامل العدد 3 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وحسين فهمي، وإنجي المقدم ومريم الخشت، وميمي جمال وغيرهم.

18- مسلسل إخواتي

وتشارك النجمة نيللي كريم والفنانة روبي في موسم رمضان المقبل 2025 من خلال مسلسل "اخواتي"، والمكون من 15 حلقة، ويعرض عبر شاشات الشركة المتحدة، ومنصة واتش ات.

مسلسل "إخواتي" من بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وحاتم صلاح وجيهان الشماشرجي وعلي صبحي، من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مهاب طارق.

19- مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن المقرر عرضه عبر شاشات المتحدة ومنصة واتش ات.

العمل من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة، بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد.

20- مسلسل حسبة عمري

وتشارك النجمة روجينا في موسم دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل "حسبة عمري" والمكون من 15 حلقة، ويعرض عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.

مسلسل "حسبة عمرى" بطولة: روجينا، محمد رضوان، وعمرو عبد الجليل، وعلى الطيب، ومحمود البزاوي، من تأليف محمود عزت، إخراج مى ممدوح.

21- مسلسل ولاد الشمس

ويعرض ضمن موسم رمضان المقبل أيضا، مسلسل "ولاد الشمس" بطولة أحمد مالك، وطه دسوقي، وهو مكون من 15 حلقة، ويعرض عبر شاشات الشركة المتحدة ومنصة واتش ات.

المسلسل من بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، جلا هشام والفنانة مريم الجندي، من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام.

22- مسلسل عايشة الدور

وتشارك النجمة دنيا سمير غانم في موسم دراما المقبل من خلال مسلسل "عايشة الدور"، والمكون من 15 حلقة، ويعرض عبر شاشات المتحدة ومنصة واتش ات.

المسلسل بطولة دنيا سمير غانم ونور محمود وأميرة أديب، ماجد القلعي، وميشيل ميلاد وفدوى عابد، من إخراج أحمد الجندي، وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي.

23- مسلسل الشرنقة

ومسلسل الشرنقة من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، ومكون من 15 حلقة.

العمل بطولة: أحمد داود، مريم الخشت، سارة أبي كنعان، صبري فواز، علي الطيب، محمد عبده، ياسر عزت، وغيرهم.

24- مسلسل شهادة معاملة أطفال

يعود النجم محمد هنيدي للمشاركة في موسم دراما رمضان وذلك من خلال مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، والذي يعرض في رمضان 2025 عبر شاشات المتحدة ومنصة واتش ات، وهو مكون من 30 حلقة.

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة محمد هنيدى ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما ابراهيم، وعدد آخر من الفنانين.

25- مسلسل عقبال عندكوا

وفي موسم دراما رمضان المقبل 2025، يخوض النجم حسن الرداد وزوجته النجمة إيمي سمير غانم، تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل "عقبال عندكوا" والمكون من 15 حلقة، ويعرض عبر شاشات المتحدة ومنصة واتش ات.

العمل من تأليف أحمد سعد والى، وإخراج علاء إسماعيل، من بطولة حسن الرداد، إيمى سمير غانم، محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم.

26- مسلسل قهوة المحطة

"قهوة المحطة" ينتمى لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، ويعتمد على البطولة الجماعية، ويعرض في رمضان 2025 عبر شاشات المتحدة ومنصة واتش ات.

العمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيرى، بطولة أحمد غزي، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، رياض الخولي، هالة صدقي، فاتن سعيد، وغيرهم.

27- مسلسل أثينا

وتشارك الفنانة ريهام حجاج في موسم دراما رمضان المقبل 2025 من خلال مسلسل "أثينا"، والمكون من 15 حلقة، ومقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة.

المسلسل بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، والفنان القدير محمود قابيل، وأحمد مجدي، سلوى محمد علي وغيرهم، من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

28- مسلسل 80 باكو

وضمن موسم دراما رمضان المقبل 2025، يشارك مسلسل "80 باكو" بطولة الفنانة هدى المفتي، وهو مكون من 15 حلقة، ويعرض عبر منصة شاهد وقناة mbc مصر.

المسلسل بطولة هدى المفتي، انتصار، محمد لطفي، رحمة أحمد، عارفة عبدالرسول، دنيا سامي، ومن إخراج كوثر يونس.

29- مسلسل الحلانجي

ويشارك النجم محمد رجب في موسم دراما المقبل 2025 من خلال مسلسل "الحلانجي"، والمكون من 30 حلقة، ومقرر عرضه عبر قناة النهار.

المسلسل بطولة محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبري، ميمي جمال، سامي مغاوري، محمود قابيل، طارق صبري، هالة فاخر، أحمد وفيق، ومحمد لطفي المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام.

30- مسلسل حياة أو موت

وتشارك النجمة حنان مطاوع في موسم دراما رمضان المقبل 2025 من خلال مسلسل "حياة أو موت" والمكون من 15 حلقة، ومقرر عرضه عبر قناة النهار.

العمل بطولة حنان مطاوع، رنا رئيس، سلوى عثمان، أحمد علي رزق، وأحمد الرافعي، من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج هاني حمدي.

31- مسلسل الأميرة

وينضم لموسم دراما رمضان أيضا مسلسل "الأميرة" بطولة النجمة ياسمين صبري، وهو مكون من 15 حلقة، ويعرض عبر قناة النهار في رمضان 2025.

المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب ياسمين صبري كل من نيقولا معوض وفاء عامر، نضال الشافعي، عابد عناني، مها نصار، هند عبد الحليم، وغيرهم.

32- مسلسل شباب امرأة

وتخوض النجمة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "شباب امرأة"، والمكون من 15 حلقة، ومقرر عرضه عبر قناة النهار في رمضان.

المسلسل سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج أحمد حسن، ويشارك في بطولته بجانب غادة عبد الرازق كل من: محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، وغيرهم.

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