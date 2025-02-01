إيرادات فيلم الدشاش، محمد سعد يحقق 56 مليون جنيه خلال شهر

إيرادات فيلم الدشاش، استطاع الفنان محمد سعد أن يتصدر شباك الإيرادات بفيلم “ الدشاش”، الذي يعرض حاليًا بالسينمات، وحقق الفيلم إجمالي إيرادات وصلت إلى 56 مليون جنيه، في أربعة أسابيع فقط، ويعد ذلك الأمر إنجازا ضخمًا لمحمد سعد، الذي غاب عن السينما أكثر من 6 سنوات، فقد كانت آخر أفلامه “محمد حسين”، الذي عرض عام 20219 ولم يحقق النجاح.

شهادة ميلاد محمد سعد

ويعد فيلم “الدشاش” بمثابة شهادة ميلاد جديدة للفنان محمد سعد، فقد عاد لجمهوره بعد غياب دام قرابة 6 سنوات، وذلك من خلال فيلم يجمع بين الأكشن والكوميدي في تجربة جديدة لم يقدمها محمد سعد من قبل، بحسب آراء الجمهور والنقاد.

كما كان هناك تخوف كبير من صناع الفيلم بسبب عدم نجاح الأعمال السينمائية التي قدمها سعد مؤخراص، حيث أنه ظل لأكثر من 12 عامًا في إخفاقات متتالية، ولم ينجح له عملا سينمائيًا منذ طرح فيلم “تتح”، الذي كان من إنتاج 2013.

الغريب في الأمر أن محمد سعد قرر أن يخاطر بشكل كبير من خلال إختياره لفيلم أكشن، بالرغم من أنه كوميديان صريح، واعتاد عليه الجمهور بأن يقدم أعمال سينمائية كوميدية، وهذا ما جعله في مرمى الانتقادات من الجمهور والنقاد فور الكشف عن الإعلان الدعائي لفيلم “الدشاش”، واكتشاف الجمهور أنه عملا أكشن وليس كوميديا.

مخاطرة محمد سعد بفيلم الدشاش

وأكد محمد سعد خلال بعض اللقاءات التليفزيونية أنه كان قلقًا بعض الشيء من تقديم تجربة الأكشن، لأنه ليس من نجومه، كما أن الجمهور لم يعتد عليه ذلك، إلا أن قصة فيلم الدشاش أعجبته كثيرًا، وهذا ما جعله يتحمس للعمل، ويفكر في تقديم عملًا سينمائيًا يجمع بين الكوميديا والأكشن، خاصة أن هذه النوعية من الأفلام تستهوي فئة كبيرة من الجمهور، ويقدمها عدد كبير من النجوم.

وأضاف سعد أنه يتقبل النقد البناء، ويستمع لكل من يبدي رأيه في الأعمال التي يقدمها، ويتمنى أن ينال الفيلم إعجاب القاعدة الاكبر من الجمهور، كما أن ردود الأفعال التي وصلته حتى الآن إيجابية شكل كبير وتوضح أن الجمهور تقبل العمل

أبطال فيلم الدشاش

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

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