من 19 ألفًا إلى 55 ألف جنيه، مزارعو الغربية يستغيثون بعد زيادة إيجار أراضي الأوقاف (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت قرى ومراكز محافظة الغربية حالة من الغضب والاستياء بين المزارعين بعد الإعلان عن رفع قيمة إيجار أراضي الأوقاف الزراعية إلى أرقام وصفوها بأنها "تعجيزية" حيث قفزت القيمة الإيجارية من نحو 19 ألف جنيه للفدان إلى ما يقرب من 55 ألف جنيه سنويا وهو ما اعتبره الفلاحون تهديدا مباشرا لقدرتهم على الاستمرار في الزراعة.

الزيادة "غير منطقية' ولا تتناسب مع القدرة الفعلية للمزارعين

وأكد عدد من الفلاحين بمحافظة الغربية أنهم فوجئوا بقرارات الزيادة الكبيرة دون تمهيد أو دراسة لأوضاع المزارعين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور وسولار فضلا عن ضعف العائد من بيع المحاصيل واعتبروا أن الزيادة "غير منطقية' ولا تتناسب مع القدرة الفعلية لصغار المزارعين.

الفلاح لم يعد قادرا على تحمل أعباء الزراعة

وقال أحمد عبد المنعم أحد مزارعي مركز السنطة إن الفلاح لم يعد قادرا على تحمل أعباء الزراعة موضحا أن "الفدان اللي كان إيجاره 19 ألف بقى بـ55 ألف مرة واحدة.. إزاي نزرع؟ وإزاي نعيش؟".

تراجع المساحات المزروعة

وأضاف ابراهيم محمد أحد فلاحي محافظة الغربية أن القرار سيؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة وربما عزوف الكثيرين عن الاستئجار الأمر الذي يهدد الإنتاج الزراعي المحلي.

المطالبة بالتدخل العاجل

وطالب المزارعون الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف بالتدخل العاجل لمراجعة الزيادات وتقدير قيمة عادلة تتناسب مع ظروف الفلاحين مؤكدين أنهم ليسوا ضد زيادة الإيجار ولكن بشرط أن تكون "معقولة وتدريجية" بما يحافظ على استمرار النشاط الزراعي دون الإضرار بمصدر رزق آلاف الأسر.

كما ناشدوا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر الغربية الوقوف بجانب الفلاحين والتحرك لعرض الأزمة على الجهات المختصة أملا في الوصول إلى حلول تحقق مصلحة الطرفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.