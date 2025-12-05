الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

من 19 ألفًا إلى 55 ألف جنيه، مزارعو الغربية يستغيثون بعد زيادة إيجار أراضي الأوقاف (فيديو)

فلاحو الغربية
فلاحو الغربية
18 حجم الخط

شهدت قرى ومراكز محافظة الغربية حالة من الغضب والاستياء بين المزارعين بعد الإعلان عن رفع قيمة إيجار أراضي الأوقاف الزراعية إلى أرقام وصفوها بأنها "تعجيزية" حيث قفزت القيمة الإيجارية من نحو 19 ألف جنيه للفدان إلى ما يقرب من 55 ألف جنيه سنويا وهو ما اعتبره الفلاحون تهديدا مباشرا لقدرتهم على الاستمرار في الزراعة.

الزيادة "غير منطقية' ولا تتناسب مع القدرة الفعلية للمزارعين

وأكد عدد من الفلاحين بمحافظة الغربية أنهم فوجئوا بقرارات الزيادة الكبيرة دون تمهيد أو دراسة لأوضاع المزارعين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور وسولار فضلا عن ضعف العائد من بيع المحاصيل واعتبروا أن الزيادة "غير منطقية' ولا تتناسب مع القدرة الفعلية لصغار المزارعين.

 

 

الفلاح لم يعد قادرا على تحمل أعباء الزراعة 

وقال أحمد عبد المنعم أحد مزارعي مركز السنطة إن الفلاح لم يعد قادرا على تحمل أعباء الزراعة موضحا أن "الفدان اللي كان إيجاره 19 ألف بقى بـ55 ألف مرة واحدة.. إزاي نزرع؟ وإزاي نعيش؟".

تراجع المساحات المزروعة

وأضاف ابراهيم محمد أحد فلاحي محافظة الغربية أن القرار سيؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة وربما عزوف الكثيرين عن الاستئجار الأمر الذي يهدد الإنتاج الزراعي المحلي.

المطالبة بالتدخل العاجل

وطالب المزارعون الدكتور  أسامة الأزهرى وزير الأوقاف بالتدخل العاجل لمراجعة الزيادات وتقدير قيمة عادلة تتناسب مع ظروف الفلاحين مؤكدين أنهم ليسوا ضد زيادة الإيجار ولكن بشرط أن تكون "معقولة وتدريجية" بما يحافظ على استمرار النشاط الزراعي دون الإضرار بمصدر رزق آلاف الأسر.

كما ناشدوا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر الغربية الوقوف بجانب الفلاحين والتحرك لعرض الأزمة على الجهات المختصة أملا في الوصول إلى حلول تحقق مصلحة الطرفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

مصابيح خلفية بسيارة ملاكي تثير أزمة مرورية على طريق "طنطا – القاهرة" (فيديو)

صحة الغربية تعلن بدء التشغيل التجريبي لعدد من وحدات طب الأسرة بزفتى

افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات طنطا

في جولة مفاجئة، محافظ الغربية يوجه رئيس مدينة المحلة بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات

الأكثر قراءة

طولان يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد (فيديو)

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 200 مليون جنيه من النصب والاحتيال

من 19 ألفًا إلى 55 ألف جنيه، مزارعو الغربية يستغيثون بعد زيادة إيجار أراضي الأوقاف (فيديو)

ياسين منصور: الأهلي يمتلك أقوى علامة تجارية في الشرق الأوسط

التنمية المحلية تحيل مسئولين بالإسماعيلية للنيابة المختصة للتحقيق

رابع جثمان، التعرف على هوية طفلة الأسرة المفقودة بترعة الإبراهيمية بالمنيا

لغز أسرة ديروط يزداد غموضًا بعد العثور على جثمان طفلة مجهولة الهوية بترعة الإبراهيمية بالمنيا

الزمالك يفوز علي الأهلي 22ـ20 في دوري المحترفين لكرة اليد

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف السابق: بيع الطعام الفاسد جريمة كبرى ترقى للقتل العمد

تفسير رؤية النعناع في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مادية كبيرة

عباقرة ولكن مجهولون، محمد بن القاسم أصغر القادة في تاريخ الفتوحات الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads