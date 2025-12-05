الجمعة 05 ديسمبر 2025
رياضة

السكة الحديد يتعادل مع بروكسي سلبيا في دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين
دوري المحترفين، انتهت مباراة السكة الحديد وبروكسي بالتعادل السلبي بدون أهداف، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم الجمعة في ختام منافسات الجولة  الرابعة عشرة في مسابقة دوري المحترفين.

موقف السكة الحديد وبروكسي في دوري المحترفين

وبتلك النتيجة يحتل فريق السكة الحديد المركز السادس عشر في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 12 نقطة وحقق انتصارين فقط وتعادل 6 مرات وخسر ست مباريات وسجل ستة أهداف ودخل مرماه تسعة أهداف.

على الجانب الآخر يحتل فريق بروكسي بقيادة محمد حامد المركز السادس في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 22 نقطة من خمسة انتصارات و7 تعادلات وهزيمتين وسجل 15 هدفا واهتزت شباكه 12 مرة.

حكام مباراة السكة الحديد ضد بروكسي

وادار المباراة طارق مجدي ويساعده أيمن دعبس وعلاء السروي ومعهم محمود أبوالسعود حكما رابعا.

السكة الحديد بروكسي دوري المحترفين السكة الحديد وبروكسي مباراة السكة الحديد ضد بروكسي

