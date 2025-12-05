السكة الحديد يتعادل مع بروكسي سلبيا في دوري المحترفين

18 حجم الخط

دوري المحترفين، انتهت مباراة السكة الحديد وبروكسي بالتعادل السلبي بدون أهداف، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم الجمعة في ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة في مسابقة دوري المحترفين.

موقف السكة الحديد وبروكسي في دوري المحترفين

وبتلك النتيجة يحتل فريق السكة الحديد المركز السادس عشر في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 12 نقطة وحقق انتصارين فقط وتعادل 6 مرات وخسر ست مباريات وسجل ستة أهداف ودخل مرماه تسعة أهداف.

على الجانب الآخر يحتل فريق بروكسي بقيادة محمد حامد المركز السادس في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 22 نقطة من خمسة انتصارات و7 تعادلات وهزيمتين وسجل 15 هدفا واهتزت شباكه 12 مرة.

حكام مباراة السكة الحديد ضد بروكسي

وادار المباراة طارق مجدي ويساعده أيمن دعبس وعلاء السروي ومعهم محمود أبوالسعود حكما رابعا.

