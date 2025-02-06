"محاكمة شات جي بي تي" في مكتبة مصر الجديدة غدًا

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة فى الـ 5 من مساء غد الجمعة، ندوة لمناقشة كتاب "العصابة.. محاكمة شات جي بى تى" للمهندس زياد عبد التواب، مساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المعلومات والتحول الرقمي ومقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلي للثقافة.

كتاب العصابة.. محاكمة شات جي بى تى

يسعى المؤلف من خلال الكتاب إلى سرد تاريخ الذكاء الاصطناعي والتطرق إلى الاتهامات المتعلقة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث مخاطر تهدد العالم في المستقبل وهى التغيرات المناخية، الأسلحة النووية، والذكاء الاصطناعي.

وأكد من خلال كتابه على وجود أبحاث علمية تتعلق بالذكاء الاصطناعي وفتح نقاش حول فكرة جعل العقل الإلكتروني يشبه العقل البشري.

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