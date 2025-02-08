السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

شديدة وعدولة شخصيات جديدة في الجزء الثاني من مسلسل العتاولة برمضان 2025

بوستر مسلسل العتاولة
بوستر مسلسل العتاولة

يشهد مسلسل العتاولة الجزء الثاني وجود شخصيات جديدة خلال الأحداث ومنهم شخصية "شديدة" التي تلعب دورها الفنانة فيفي عبده، وتعتبر من الشخصيات التي تغير مجرى أحداث العمل.

بينما تلعب الفنانة نسرين أمين شخصية عدولة إحدى السيدات التي تعمل في السوق ولها علاقات مع بعض رجال الأعمال.

وانتهت وحدة المونتاج المسئولة عن الجزء الثاني من مسلسل العتاولة من مونتاج 5 حلقات من العمل، لتكون جاهزة للعرض خلال مسلسلات رمضان 2025، وسيتم عرض العمل عبر قناة mbc.

وكشفت شاشة MBC مصر، عن البوسترات الفردية لأبطال  مسلسل العتاولة 2 الذي يقوم ببطولته الفنانان أحمد السقا طارق لطفي وذلك لعرضه خلال موسم دراما رمضان 2025 بعد نجاح الجزء الأول.

مسلسل العتاولة 2 في رمضان 2025 

وظهر في البوسترات الفردية لمسلسل العتاولة 2 كل من الفنان أحمد السقا وطارق لطفي ومصطفى أبو سريع والفنانة زينة وفيفي عبده بالإضافة إلي نسرين أمين ومريم الجندي.

 

 وكان المخرج أحمد خالد موسى قد صور عددًا من المشاهد الخارجية من الجزء الثاني لمسلسل العتاولة بكورنيش مدينة الإسكندرية، واستغرق التصوير أكثر من خمس ساعات، باستخدام عدد من السيارات ومعدات التصوير الضخمة، كما استعان المخرج ببعض الحافلات الخاصة بنادي الاتحاد السكندري.

مسلسل العتاولة 2

ومن المقرر أن يعرض مسلسل العتاولة في شهر رمضان المقبل على عدد من القنوات الفضائية والمنصات الشهيرة، بعد ما حقق الجزء الأول نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي. 

أحداث مسلسل العتاولة 2

وتدور أحداث مسلسل العتاولة 2  في مدينة الإسكندرية، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، مؤمن نور، محمد التاجي، ثراء جبيل، يسرا الجديدي، وآخرين، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العتاولة 2 مسلسل العتاولة أحمد السقا طارق لطفي مسلسلات رمضان 2025 خريطة مسلسلات رمضان 2025 قائمة مسلسلات رمضان 2025 قنوات عرض مسلسلات رمضان 2025 خريطة وقنوات عرض مسلسلات رمضان 2025 قائمة وقنوات عرض مسلسلات رمضان 2025 خريطة المسلسلات في رمضان 2025 قنوات عرض المسلسلات في رمضان 2025 مسلسلات في رمضان 2025 منصات عرض مسلسلات رمضان 2025 قنوات مسلسلات رمضان 2025 رمضان 2025 المسلسلات في شهر رمضان 2025 تفاصيل مسلسلات شهر رمضان 2025 اعرف مسلسلات رمضان 2025 كل ما تريد معرفته عن مسلسلات رمضان 2025

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2025، طرح البوستر الرسمي لمسلسل العتاولة 2

الانتهاء من مونتاج 5 حلقات بمسلسل "العتاولة 2"

ads

الأكثر قراءة

الخطيب يحسم منصب مدير الكرة بالأهلي، هذا الاسم الأقرب

ظهور مشكلة في تصميم سد النهضة، خبير يكشف سر إغلاق إثيوبيا للمفيض

سعرالفاكهة اليوم،الفراولة تسجل 32 جنيهًا بسوق العبور اليوم السبت

مصر تدين بأشد العبارات التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه السعودية

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

3430 جنيها لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم السبت 8 فبراير

ليتون أورينت يتقدم على مانشستر سيتي بهدف في الشوط الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس

منوعات

المزيد

ترامب يخالف بايدن ويتعهد بحظر "المصاصات الورقية"، ما القصة؟

خطر الشاشات على ذكاء طفلك.. دراسة حديثة تجيب

دراسة حديثة تفجر مفاجأة، هل الحياة الفضائية موجودة في أعماق المحيطات؟

مؤيدون لفلسطين يهاجمون جالانت في نيويورك: مجرم حرب لماذا تمشي حرا؟ (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعرالفاكهة اليوم،الفراولة تسجل 32 جنيهًا بسوق العبور اليوم السبت

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت بالأسواق

أسعار النحاس اليوم السبت بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مرموش في المركز الثاني.. أغلى 10 صفقات في الميركاتو الشتوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين زكاة المال وزكاة الزروع والثمار؟ أمين الفتوى يوضح

أسماء ليلة النصف من شعبان، ماذا يحدث فيها؟

«ولا يجدون عنها محيصا» الشعراوي يوضح مأوى الكافرين في الآخرة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية