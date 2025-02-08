السبت 08 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، تفاصيل "النص" بطولة أحمد أمين

مسلسل النص، فيتو
مسلسل النص، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، يخوض الفنان أحمد أمين السباق الدرامي الرمضاني 2025 من خلال بطولة مسلسل "النص"، حيث يواصل صناعه تصوير أحداث ومشاهد العمل تمهيدا لعرضه في رمضان المقبل.

 

مسلسل النص 

مسلسل النص مكون من 15 حلقة، ومن المقرر أن يعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات. 

قصة مسلسل النص 

"النص" هو مسلسل كوميدي مستوحى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان إذ يلعب أمين دور دور نشال محترف يدعى عبد العزيز النص يقرر التوبة عن السرقة.

ويُشّكل فرقة لمواجهة الاحتلال الإنجليزى، مكونة من مجموعة من النشالين مع الاستعانة بفتاة ليل وضابط، ويستطيع أمين وفرقته مقاومة الاحتلال ليتحول من نشال إلى بطل شعبى تتحاكى به الأجيال.

أبطال مسلسل النص 

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات منهم: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، حمزة العيلي، وغيرهم، ومن إخراج حسام علي.

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