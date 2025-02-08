السبت 08 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

ليلة عربية في حب مصر بنقابة اتحاد الكتاب

اتحاد كتاب مصر، فيتو
اتحاد كتاب مصر، فيتو

عقدت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، ندوة شعرية استثنائية، استضافت خلالها جمع من الشعراء العرب والمصريين، وكان من بين الوفود المشاركة عدة دول عربية وهي منها تونس، والجزائر، والمغرب، والسعودية، واليمن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، والعراق، والبحرين، ومصر.

وقدم الشعراء العرب خلال الندوة أفضل قصائدهم عن مصر الحبيبة، في أغراض مختلفة، وقام بالتنسيق  لهذه الليلة مع لجنة العلاقات العربية الشاعر المصري أحمد قنديل، والشاعرة التونسية شيراز جردق.

وشارك بالحضور والمشاركة الشعرية الشاعر والإعلامي السيد حسن نائب رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والشاعر ثروت سليم رئيس لجنة العلاقات العربية، وعدد من شعراء الفصحى والعامية المصريين، وذلك في أكثر من ثلاث ساعات من المشاعر الفياضة من الشعراء العرب تجاه  مصر وشعبها المضياف.

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