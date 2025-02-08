في ذكرى ميلاد شادية، قصة المشاركة السينمائية الأولى وتحقيق أمنيتها

شادية، أم الصابرين، أشهر من غنت لمصر، هى من قالت ياحبيبتى يامصر فلقبت بـ حبيبة مصر، برعت فى تقديم الأدوار الرومانسية فى السينما، كما اشتهرت بأدوار البنت الدلوعة، وقدمت أيضا الأغنية الخفيفة والدينية والوطنية والعاطفية، وكان آخر ظهور لها على المسرح من خلال اشتراكها بالأغنية الدينية "خد بإيدي"، فى الليلة المحمدية التي كانت تناجي فيها الرسول "عليه الصلاة والسلام"، مقررة الاعتزال مكتفية بما حققته من نجاح على مدار مشوارها الفني، ورحلت في عام 2017.



مشوار طويل مع الغناء والتمثيل بدأ نهاية الاربعينيات وحتى منتصف الثمانينيات قدمت فيه ما يزيد على 1500 أغنية و100 فيلم اختير منها ستة كأفضل مائة فيلم فى السينما المصرية، وانتهى المشوار بالاعتزال وهى فى قمة تألقها بعد تقديم مسرحية واحدة “ ريا وسكينة”، والتي استمر عرضها ثلاث سنوات بالمسرح، وحققت فيها جماهيرية كبيرة وكانت من إخراج حسين كمال.

اعترض بدرخان على فاطمة



ولدت فاطمة شاكر الشهيرة بـ شادية فى مثل هذا اليوم 8 فبراير عام 1931 عاشت طفولتها سعيدة بحى الحلمية، وبدأت طريق الفن عن طريق والدها الذي قدم لها فى مسابقة من خلال شركة اتحاد الفنانين التى أسسها المخرج حلمى رفلة لاختيار وجوه جديدة، وتحمس لها أحمد بدرخان الذى اعترض على اسم “فاطمة”، فأطلق عليها الفنان عبد الوارث عسر اسم "شادية الكلمات"، ومنها اسم شادية، وتعرفت بالوسط الفنى عن طريق أختها عفاف شاكر التي كانت قد سبقتها إلى التمثيل في السينما.

الفنانة شادية فى شبابها



اختار الفنان محمد فوزى، شادية لخفة دمها وصوتها الجميل، للتمثيل فى اول فيلم من انتاجه "العقل فى اجازة " كأول أدوارها السينمائية، لتنطلق فى مجال الافلام الغنائية وسط نجوم عصرها حتى انها قامت بالتمثيل امام جميع دونجوانات هذه المرحلة منهم كمال الشناوى ورشدى اباظة وعماد حمدى وشكرى سرحان وفريد الاطرش ومحمد فوزى عبد الحليم حافظ وغيرهم.

العقل فى اجازة اول اعمالها



تعلق شادية على أول تجاربها السينمائية وتقول: كانت أمنيتى أن أظهر في السينما مع فنانين مشهورين يعرفهم الناس، وجاء ميلادى الفني وكان عمري 16 سنة فى فيلم "العقل في إجازة" مع فنان مشهور هو محمد فوزى الذى كان يعجبني صوته الجميل وملامحه الوسيمة، وعندما رشحنى للمخرج حلمى رفلة المخرج أحمد بدرخان الذى عمل لى اختبار كاميرا غناء ورقصا لأنه كان يستكثر أن يكون أول دور لى معه بطولة، وبالفعل فيلم العقل في إجازة كان أول إخراج لحلمى رفلة وأول إنتاج لمحمد فوزى وأول فرصة بطولة لى على الشاشة.

لاتسألنى من أنا كتب النهاية



من أروع ما قدمته شادية للسينما مجموعة من الأفلام التي كتب قصتها كبار المؤلفين والادباء المصريين العظام، قدمت منهم نجيب محفوظ خمسة افلام، وإحسان عبد القدوس ويوسف السباعى فى نحن لا نزرع الشوك وثروت أباظة فى شئ من الخوف الذى احتل المركز رقم 19 فى افضل افلام السينما، وعبد الحميد جودة االسحار فى مراتى مدير عام،وغيرهم.، الى جانب افلام: معبودة الجماهير، دليلة، لحن الوفاء، المرأة المجهولة، أضواء المدينة، كرامة زوجتى، أغلى من حياتى، أرحم حبى، ودعت حبك، الزوجة 13، وكان آخرها " لا تسألنى من أنا" للكاتب احسان عبد القدوس.

شادية مع نجيب محفوظ اثناء تصوير فيلم زقاق المدق



بعد تألق شادية ونجوميتها واتهام الاديب عباس محمود العقاد بالميوعة تمردت شادية على ادوار البنت الخفيفة الدلوعة واتجهت الى القصص الجادة فى افلامها، وتقول شاديةعن هذه النقلة فى حياتها: كان فيلم "شباب امرأة" الذى حصلت به على أول جوائزى السينمائية، أول خطوة جادة فى حياتى، بالرغم من أنى شاركت فيه فى دور هامشى، لأن بطولة الفيلم كانت لصديقتى الحبيبة تحية كاريوكا، بعد ان استمعت الى نصائح المخرج صلاح أبو سيف فتمردت على البنت الدلوعة وقبلت دور صغير لكنه مختلف عما قدمت من أدوار، ثم أنتجت ومثلت أفلام بعيدة عن البنت الدلوعة منها: ليلة من عمرى وشاطئ الذكريات، وبالفعل حدث التغير الذى كنت أبحث عنه،جاءت بعدها أدوار النضج التي قدمتها في دور فتاة الليل في فيلم “اللص والكلاب” 1962 لتقديم نموذجا نادرا لحياة العاهرة العاشقة، والقصة عن رواية أديبنا الكبير نجيب محفوظ.





قدمت شادية اعمالا اذاعية لكنها قليلة اما التليفزيون فلم تقترب من العمل فيه وعن سر ها الابتعاد التليفزيون قالت شادية: أعترف أني لم أجرب حظى فى التليفزيون لأنى تعودت على السينما لأن شغله بالحلقات والنهاية غير معروفة ولا أحب العمل وأنا تائهة بل أحب أن أعمل وأنا أعلم مقدما موضع قدمى والعمل التليفزيونى دائما متعجل، حتى المسرح كانت هناك تجربة واحدة اقنعنى بها المخرج حسين كمال واعجبتنى القصة وهى حكاية ريا وسكينة.

خذ بإيدى قمة الغناء الدينى



اهتمت شادية بالغناء الدينى قبل اغنية "خذ بإيدى "فقدمت اغنية " قل ادعو الله ان يمسسك ضر "، ثم كانت أغنية " اللهم أقبل دعايا " التي حازت على جائزة أفضل فيديو كليب في مهرجان أوسكار الفيديو كليب عام 2000، ثم اغنية " سبحانك اللهم " التى قدمتها فى فيلم ليلة من عمرى.

شادية قبل الرحيل



إلى جانب الغناء الدينى والعاطفى قدمت شادية خلال مشوارها مجموعة من الأغانى الوطنية الخالدة منها: أوبريت الوطن الأكبر، عاش الجيل الصاعد، قولوا لعين الشمس، مصر اليوم في عيد، أقوى من الزمن، ياحبيبتى يامصر التي كتبها الشاعر محمد حمزة ولحنها بليغ حمدى وسميت بعدها "حبيبة مصر" ثم أم الصابرين بعد أن شدت بأغنية “يا أم الصابرين"، بلد السد، يابنت بلدى زعيمنا قال، أمانة يامسافر بورسعيد،وما يذكر لها أنها عمرها ما تقاضت أجرا عن أغنية وطنية قدمتها أو شاركت فيها، ويوم مذبحة مدرسة بحر البقر قدمت أغنية "لموا الكراريس "التى كتبها صلاح جاهين حتى ان موسيقار الاجيال قال عنها: صوت شادية رشيق لكنه لا يغيب، وقد بدأت التعامل معها فى الأغانى الوطنية "عاش الجيل الصاعد، وطنى الأكبر" صوت الجماهير فهى فنانة مفعمة بالإحساس والحيوية وحب مصر.

شادية وآخر أزواجها صلاح ذو الفقار

تزوجت شادية ثلاث مرات الاولى من المهندس عزيز فتحى، والثانيةمن عماد حمدى ثم من صلاح ذو الفقار ولم تنجب الابناء وكانت عائلتها واشقائها هم كل دنيتها حتى رحل شقيقها طاهر الذى احبته كثيرا وكان سند لها فى اعمالها، نتيجة للصدمة وقعت فريسة المرض وسافرت مع والدتها إلى أمريكا للعلاج،ثم عادت إلى مصر تبحث عن كلمات أغنية جديدة، وبالصدفة عرض عليها رئيس الإذاعة وقتئذ فهمى عمر كلمات أغنية "خد بأيدي" التى كتبتها الشاعرة علية الجعار فوجدت في كلماتها ضالتها التي تبحث عنها، ووافقت على الأغنية التي غنتها في الاحتفال بالمولد النبوي على الهواء وهى ترتدى فستانا أبيض اللون على مسرح الجمهورية بمصاحبة فرقة النيل الموسيقية بقيادة عبد العظيم حليم.



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