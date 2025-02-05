أخبار مصر: ترامب يهدد باحتلال غزة والسعودية ترد، محاكمة إمام عاشور بادعاء زواج عرفي، وفاة إمام طائفة الإسماعيلية، بيان من الأرصاد

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

ترامب: أمريكا ستسيطر على قطاع غزة وتسويه بالأرض وتمتلكه

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتمتلكه"، وذلك بعد إصراره على تنفيذ مقترحه بتهجير الفلسطينيين منه.

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم: تقلبات جوية سريعة وتغيرات مفاجئة بدرجات الحرارة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا تحذيريًّا عاجلًا، بشأن حالة الطقس، مؤكدة أن حالة سريعة من التقلبات الجوية تضرب البلاد اليوم الأربعاء 5 فبراير وغدا الخميس 6 فبراير 2025.

بيان قوي من السعودية بشأن موقفها من قيام الدولة الفلسطينية وتهجير سكان غزة

أفادت وزارة الخارجية السعودية بأن موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية "راسخ وثابت لا يتزعزع"، وأن الرياض لن تتوقف عن "عملها الدؤوب لقيام دولة فلسطينية".

وفاة الآغا خان إمام الطائفة الإسماعيلية النزارية عن عمر ناهز 88 عاما

توفي الآغا خان، كريم الحسيني، الإمام التاسع والأربعون للمسلمين الشيعة الإسماعيليين، مساء أمس الثلاثاء، في لشبونة بالبرتغال، عن عمر ناهز 88 عامًا.

عفت نصار ينتقد لجنة الكرة بالزمالك ويهاجم الصفقات الجديدة

أكد عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، لم يبرم صفقات قوية لدعم الفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مدبولي يترأس اليوم اجتماع الحكومة ويعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة واستعراض تطورات المشروعات القومية، بالإضافة إلى متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية.

ترامب: مصر والأردن رفضا استقبال سكان غزة وهناك بلدان أخرى ستقبل إيواءهم

عاود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحديث عن تهجير سكان قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر والأردن رفضا استقبال سكان غزة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها ريال مدريد أمام ليجانيس

مواعيد مباريات اليوم، تجري مساء اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في بطولات كأس ملك إسبانيا وكأس فرنسا وكأس ألمانيا وكأس إيطاليا وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية (كاراباو).

قذاف الدم يسخر من ترامب بعد تصريحه بتهجير الفلسطينيين: ما هكذا تورد الإبل يا رعاة البقر

علق أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية المصرية سابقًا وابن عم معمر القذافي على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاصة بتهجير سكان قطاع غزة، وإعادة توطينهم فى عدد من الدول.

موقف الأهلي من التعاقد مع دالا بعد تصريحات رئيس الوكرة القطري

كشف مصدر عن موقف النادي الأهلي من التعاقد مع مهاجم الوكرة القطري جيلسون دالا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

اليوم، فتح باب التظلمات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن فتح باب التظلمات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٢/٥، ولمدة خمسة عشر يومًا.

صحفية تحرج ترامب بشأن تصريحه بالاستيلاء على غزة ورد مستفز من الرئيس الأمريكي (فيديو)

أحرجت صحفية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تصريحه الاستيلاء على غزة وتملكها، وقالت خلال المؤتمر مع رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “أنت تتحدث الليلة عن استيلاء الولايات المتحدة على أرض ذات سيادة. ما السلطة التي ستسمح لك بالقيام بذلك؟ هل تتحدث عن تواجد دائم؟”، ليرد ترامب: “نعم ملكية طويل الأجل ونطور المنطقة ونخلق وظائف”.

أكره كرة القدم، أجمل لاعبة في العالم تغادر نادي براجا بشكل مفاجئ (صور)

غادرت النجمة الكرواتية آنا ماريا ماركوفيتش نادي براجا بشكل مفاجئ، بعد نصف موسم فقط من ارتداء قميص الفريق البرتغالي..

ضرب عصفورين بحجر، أسعار فوانيس رمضان بتصميمات مناسبة كهدية في عيد الحب 2025 (صور)

يستعد المواطنين لاحتفالات عيد الحب 2025؛ الذي يحل في يوم 14 فبراير من كل عام، وهو عيد الحب العالمي بخلاف المصري الذي نحتفل به في 4 نوفمبر من كل عام.

مستعدون لقيادتها، وزير خارجية أمريكا يؤيد خطة ترامب بشأن السيطرة على غزة

أيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ما يبدو خطة الرئيس دونالد ترامب لسيطرة الولايات المتحدة على غزة، قائلا إن القطاع الفلسطيني يجب أن يكون خاليا من حركة حماس.

هتغير التاريخ، أول تعليق من نتنياهو على خطة ترامب امتلاك غزة وتهجير سكانها

علق رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تنطوي على تهجير سكان قطاع غزة.

ترامب: ما حدث في غزة سيحدث مرارا وتكرارا والحل في خروج الفلسطينيين من القطاع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ما حدث في غزة سيحدث مرارًا وتكرارًا وهي ليست مكانا للعيش ولا أعتقد أن أهل القطاع يجب أن يعودوا إليها، بحسب زعمه.

اليوم، أولى جلسات محاكمة إمام عاشور بتهمة سب سيدة ادعت زواجه بها عرفيا

تنظر محكمة الجيزة اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتهمة سب وقذف إحدى السيدات، تدعى زواجه بها عرفيًّا، وذلك على حد قولها.

مصرع امرأتين ونزوح المئات في فيضانات بولاية كوينزلاند الأسترالية (فيديو)

تسببت أمطار موسمية غزيرة في فيضانات عارمة بولاية كوينزلاند الأسترالية، وأسفرت عن مصرع امرأتين ونزوح مئات السكان من منازلهم.

ما أعرفش عملت كدا ليه، اعترافات مثيرة لقاتل مقاول أثناء خروجه من مسجد في قنا

اعترف المتهم بقتل مقاول أمام مسجد بقرية الكلاحين، التابعة لمركز قفط، جنوب محافظة قنا، أمام جهات التحقيق قائلًا: "كنت شغال من فترة مع المقاول وبعدين مشاني من الشغل ".

حماس ترد على ترامب بعد تصريحاته بتهجير سكان غزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء أمس الثلاثاء، رفضها القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حتمية خروج سكان قطاع غزة منه والتوجه إلى مصر أو الأردن.

أول صورة رسمية لزوجة الشرع

سجلت لطيفة الدروبي زوجة الرئيس السوري أحمد الشرع ظهورها الرسمي الأول، مساء الثلاثاء، في أنقرة.

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