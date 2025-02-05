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قذاف الدم يسخر من ترامب بعد تصريحه بتهجير الفلسطينيين: ما هكذا تورد الإبل يا رعاة البقر

أحمد قذاف الدم،
أحمد قذاف الدم، فيتو

تهجير الفلسطينيين، علق أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية المصرية سابقًا وابن عم معمر القذافي على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاصة بتهجير سكان قطاع غزة، وإعادة توطينهم فى عدد من الدول.


وكتب قذاف الدم، على حسابه بمنصة "إكس"، تويتر سابقًا، قائلًا: "تابعت ترامب.. وهو يطرح ترحيل سكان غزة إلى مكان أجمل.. يبدو أنه لا يعرف معنى الجمال ومقاييسه لدى العرب، ونسى أن يقول لنا من سيسكن في هذا الفراغ المفزع كما يراه، ولا أكاد أصدق ما سمعته هل هو سخرية؟! أم حديث لو سمعه أطفال غزة لسخروا منه".


واختتم قذاف الدم حديثه برسالة وجهها إلى الرئيس الأمريكي، قائلا: " سيادة الرئيس.. قد تعرف رعاة البقر، وواضح أنك لا تعرف ما هكذا تورد الإبل".

 

 تهجير سكان قطاع غزة

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد عاود عاود الحديث عن تهجير سكان قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر والأردن رفضا استقبال سكان غزة.

وقال ترامب في حديث للصحفيين بحضور رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو "نواجه وضعا صعبا ومعقدا في غزة لكننا سنحل المشكلة.. مصر والأردن قالا إنهما لن يستقبلا سكانا من غزة وقلت إنهما سيفعلان.. هناك بلدان أخرى غير الأردن ومصر ستقبل إيواء سكان من غزة".

وأكد أن ما حدث في غزة سيحدث مرارًا وتكرارًا وهي ليست مكانا للعيش ولا أعتقد أن أهل القطاع يجب أن يعودوا إليها، بحسب زعمه، لافتا إلى أن "غزة أصبحت موقعًا للخراب، لم يعد فيها مبنى قائم.. إنها تبدو كالجحيم".


خروج الفلسطينيين من قطاع غزة

وأضاف أنه سيدعم جهود إعادة توطين الفلسطينيين من غزة بشكل دائم إلى أماكن يمكنهم العيش فيها دون خوف من العنف".

وتابع الرئيس الأمريكي أنه وفريقه "يناقشون إمكان إعادة التوطين مع الأردن ومصر ودول أخرى في المنطقة"، موضحا:"من الخطير على المستوطنين التوجه إلى غزة.. الحل يكمن في خروج الفلسطينيين من قطاع غزة..".
 

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، مذكرة تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.


المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي، أن طهران لم تتلق أي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص المفاوضات بشأن الاتفاق النووي.

وقال عباس عراقجي: "حالة عدم الثقة لا تزال موجودة وقائمة في علاقاتنا مع الولايات المتحدة".

 

وأضاف: "توصلنا إلى اتفاق سابقا ونفذناه والطرف المقابل هو من خرقه، وعدم الثقة لن يزول بالتصريحات الإيجابية ونحتاج إلى إجراءات عملية وسياسات محددة".

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