مدبولي يترأس اليوم اجتماع الحكومة ويعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة واستعراض تطورات المشروعات القومية، بالإضافة إلى متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية.

وعقب الاجتماع، يعقد رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يستعرض أبرز القرارات والتوجيهات التي صدرت خلال الاجتماع، ويجيب عن أسئلة الصحفيين حول القضايا المطروحة على الساحة.

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على التواصل المستمر مع الرأي العام، وإطلاع المواطنين على جهود الدولة في مختلف القطاعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.