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أخبار مصر

مدبولي يترأس اليوم اجتماع الحكومة ويعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي

مجلس الوزراء، فيتو
مجلس الوزراء، فيتو

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة واستعراض تطورات المشروعات القومية، بالإضافة إلى متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية.

وعقب الاجتماع، يعقد رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يستعرض أبرز القرارات والتوجيهات التي صدرت خلال الاجتماع، ويجيب عن أسئلة الصحفيين حول القضايا المطروحة على الساحة.

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على التواصل المستمر مع الرأي العام، وإطلاع المواطنين على جهود الدولة في مختلف القطاعات.

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