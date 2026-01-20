الثلاثاء 20 يناير 2026
محمد صلاح يقود قائمة ليفربول أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

أعلن أرني سلوت مدرب فريق ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة مارسيليا المقرر لها غدٍ الأربعاء بملعب "فيلودروم" ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلا.

قائمة ليفربول أمام مارسيليا

وضمت قائمة ليفربول للمباراة كل من..

أليسون، جوميز، إندو، فيرجيل فان دايك، كيركيز، فيرتز، سوبوسلاي، ماك أليستر، محمد صلاح، كييزا، جونز، جاكبو، إيكيتيكي، مامارداشفيلي، روبرتسون، وودمان، فريمبونج، جرافنبيرخ، نيوني، ريـو نجوموها.

صلاح يعود الي ليفربول

وتواجد صلاح اليوم الثلاثاء في تدريبات ليفربول استعدادا لمواجهة مارسيليا 

وظهر محمد صلاح بجوار صديقه وزميله المقرب سوبوسلاي أثناء تواجدهما في المطعم الخاص بليفربول.

ترتيب الريدز في دوري أبطال أوروبا


ويحتل الريدز المركز التاسع بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وهزيمتين.

وكان محمد صلاح سجل 4 أهداف مع مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025.

​وكان محمد صلاح قد أنهى مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا حيث احتل "الفراعنة" المركز الرابع في البطولة بعد خسارة الميدالية البرونزية أمام نيجيريا يوم السبت الماضي.

وتوجت السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد الفوز على المغرب بهدف دون رد
وخرج الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد دفاع نادي ليفربول، بتصريحات علنية تعكس مدى حاجة "الريدز" الماسة لخدمات النجم المصري محمد صلاح، وذلك عقب تراجع نتائج الفريق بشكل ملحوظ في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة غيابه.

"صلاح يصنع الفارق"

​وفي حديثه عن العودة المرتقبة لهداف الفريق، قال فان دايك: "الجميع يجب أن يتطلع لعودة مو صلاح  لنرَ متى سيعود ونأمل أن يساعدنا. بفضل جودته، يستطيع الفوز بالمباريات وتحقيق نتائج جيدة".

​ولم يكتفِ القائد الهولندي بالإشادة الفنية، بل أكد على الدور القيادي لصلاح قائلًا: "صلاح لاعب مهم جدًا في الفريق داخل الملعب وخارجه، ونحن سعداء بعودته. للأسف لم يتمكن من الوصول إلى نهائي كأس أمم أفريقيا، لكن عندما يعود، عليه أن يساعدنا".

و​تأتي هذه التصريحات في وقت حساس جدًا لكتيبة ارني سلوت، حيث عانى الفريق من "فقر هجومي" واضح خلال المباريات الأربع الأخيرة في البريميرليج، مكتفيًا بجمع 4 نقاط فقط من تعادلات أمام ليدز، أرسنال، فولهام، وبيرنلي.

ورغم خيبة الأمل الدولية، إلا أن جماهير "آنفيلد" تضع آمالًا عريضة على الحالة البدنية والذهنية لصلاح لانتشال الفريق من دوامة التعادلات واستعادة بريق المنافسة على الصدارة.  


 

 

 

الجريدة الرسمية