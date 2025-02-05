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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها ريال مدريد أمام ليجانيس

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تجري مساء اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في بطولات كأس ملك إسبانيا وكأس فرنسا وكأس ألمانيا وكأس إيطاليا وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية (كاراباو).

كأس ملك إسبانيا 

ليجانيس مع ريال مدريد - 10 مساء - SSC SPORT 

كأس فرنسا 

برواشين مع نيس - 9.45 مساء - بي إن سبورتس 4

كأس كاراباو 

نيوكاسل مع آرسنال - 10 مساء - بي إن سبورتس 1 

كأس إيطاليا 

ميلان مع روما - 10 مساء - AD SPORTS Premium 1

كأس ألمانيا 

باير ليفركوزن مع كولن - 9.45 مساء - Dubai Sports 2 HD

 الدوري الجزائري


اتحاد الجزائر مع اتحاد خنشلة -  8:00 مساء - الشبابية. 

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كأس كاراباو كأس رابطة المحترفين الإنجليزية نيس ريال مدريد كأس ملك إسبانيا كأس فرنسا كأس إيطاليا كأس ألمانيا

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