مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها ريال مدريد أمام ليجانيس

مواعيد مباريات اليوم، تجري مساء اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في بطولات كأس ملك إسبانيا وكأس فرنسا وكأس ألمانيا وكأس إيطاليا وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية (كاراباو).

كأس ملك إسبانيا

ليجانيس مع ريال مدريد - 10 مساء - SSC SPORT

كأس فرنسا

برواشين مع نيس - 9.45 مساء - بي إن سبورتس 4

كأس كاراباو

نيوكاسل مع آرسنال - 10 مساء - بي إن سبورتس 1

كأس إيطاليا

ميلان مع روما - 10 مساء - AD SPORTS Premium 1

كأس ألمانيا

باير ليفركوزن مع كولن - 9.45 مساء - Dubai Sports 2 HD

الدوري الجزائري



اتحاد الجزائر مع اتحاد خنشلة - 8:00 مساء - الشبابية.

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