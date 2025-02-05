بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم: تقلبات جوية سريعة وتغيرات مفاجئة بدرجات الحرارة

طقس اليوم، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا تحذيريًّا عاجلًا، بشأن حالة الطقس، مؤكدة أن حالة سريعة من التقلبات الجوية تضرب البلاد اليوم الأربعاء 5 فبراير وغدا الخميس 6 فبراير 2025.

تقلبات جوية سريعة

وأشارت هيئة الأرصاد في بيانها إلى أن التقلبات الجوية السريعة تبدأ على السواحل الشمالية ومع تقدم ساعات النهار تؤثر على المناطق الداخلية تكون عناصرها الأساسية وترتيبهم طبقًا للأهمية كالآتى:

١- نشاط الرياح الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.

٢- اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث متوقع أن يصل ارتفاع الأمواج من (٦:٤ أمتار).

٣- انخفاض فى درجات الحرارة بمعدل من (٣:٢) درجة مئوية.

٤- سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى مهيأة خلال فترات المساء لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

وحذرت الأرصاد الجوية المناطق الداخلية بعدم الانخداع بالاستقرار فى الأحوال الجوية خلال فترة الصباح.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025

وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها نشاط للرياح على أغلب الأنحاء واضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر يصاحب ذلك انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4:3 درجات وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وأوضحت أن اليوم يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

خريطة سقوط الأمطار اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025

وعن خريطة سقوط الأمطار اليوم قالت الأرصاد إن هناك فرصًا ضعيفة لأمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء.

كما تشهد حالة الطقس اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية.

وتتوافر فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء قد تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط للرياح

وحذرت هيئة الأرصاد أيضًا من نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية؟ تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على مدن ومحافظات مصر وجاءت كالتالي:

حالة الطقس الجمعة 7 فبراير إلى الإثنين 10 فبراير 2025

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن حالة الطقس الجمعة 7 فبراير إلى الإثنين 10 فبراير 2025، يسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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