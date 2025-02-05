عفت نصار ينتقد لجنة الكرة بالزمالك ويهاجم الصفقات الجديدة

أكد عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، لم يبرم صفقات قوية لدعم الفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مجلس إدارة الزمالك هو المسؤول عن النجاح والإخفاق

وقال عفت نصار، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" أي نجاح أو إخفاق يحسب لمجلس الإدارة، ونحن لا نحاسب أفراد، وتسريب أخبار عن بعض أعضاء مجلس الإدارة يعد ضعف".

وتابع:" من المفروض أن يكون هناك مدير رياضي يرشح لاعبين طبقا لاحتياجات الفريق، والنادي لم يبرم صفقات حتى الأن مع لاعبين قادرة على إحداث الفارق، ومحمود جهاد وأحمد حسام، محتاجين من يساندهم".

وأوضح:" الزمالك يحتاج حارس مرمى، و2 مدافعين محترفين، ونقدر مجلس الزمالك، وكنا نساعدهم وقاموا بأشياء جيدة، والنادي يحتاج العديد من الأمور وكان يجب أن يتم ترتيب الأولويات".



وشدد: "نجاح فريق الكرة في الزمالك، كان سيغطي على كل شيء في الزمالك، والأمور تسير في النادي بارتجالية ولا توجد خطة".

وواصل: "تشكيل لجنة من ميدو وحازم إمام وهيثم فاروق، ونادر وأبوالعلا، هم أسماء كبيرة لكن من فيهم متخصص في الأمور التعاقدية، وعند ضم لاعب يكون هناك تحاليل لأداء اللاعب في مبارياته وهل سينجح مع نظام وأسلوب النادي".

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