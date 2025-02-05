الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عفت نصار ينتقد لجنة الكرة بالزمالك ويهاجم الصفقات الجديدة

عفت نصار، فيتو
عفت نصار، فيتو

أكد عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، لم يبرم صفقات قوية لدعم الفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

مجلس إدارة الزمالك هو المسؤول عن النجاح والإخفاق 

وقال عفت نصار، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" أي نجاح أو إخفاق يحسب لمجلس الإدارة، ونحن لا نحاسب أفراد، وتسريب أخبار عن بعض أعضاء مجلس الإدارة يعد ضعف".

وتابع:" من المفروض أن يكون هناك مدير رياضي يرشح لاعبين طبقا لاحتياجات الفريق، والنادي لم يبرم صفقات حتى الأن مع لاعبين قادرة على إحداث الفارق، ومحمود جهاد وأحمد حسام، محتاجين من يساندهم".

وأوضح:" الزمالك يحتاج حارس مرمى، و2 مدافعين محترفين، ونقدر مجلس الزمالك، وكنا نساعدهم وقاموا بأشياء جيدة، والنادي يحتاج العديد من الأمور وكان يجب أن يتم ترتيب الأولويات".


وشدد: "نجاح فريق الكرة في الزمالك، كان سيغطي على كل شيء في الزمالك، والأمور تسير في النادي بارتجالية ولا توجد خطة".

وواصل: "تشكيل لجنة من ميدو وحازم إمام وهيثم فاروق، ونادر وأبوالعلا، هم أسماء كبيرة لكن من فيهم متخصص في الأمور التعاقدية، وعند ضم لاعب يكون هناك تحاليل لأداء اللاعب في مبارياته وهل سينجح مع نظام وأسلوب النادي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عفت نصار الزمالك نادي الزمالك حسين لبيب

مواد متعلقة

مدير لجنة المسابقات يرد على مزاعم مجاملة جماهير الزمالك

أحمد حسام: أسعى لحصد البطولات مع الزمالك (فيديو)

أبرزها الزمالك وبيراميدز، الإعلان عن عقوبات الجولة الـ11 للدوري الممتاز

محمود جهاد: مفاوضات الزمالك لضمي بدأت من سنة (فيديو)

ads

الأكثر قراءة

بيان قوي من السعودية بشأن موقفها من قيام الدولة الفلسطينية وتهجير سكان غزة

ترامب: أمريكا ستسيطر على قطاع غزة وتسويه بالأرض وتمتلكه

رياح وأتربة وأمطار، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 05 - 02 -2025

ترامب: مصر والأردن رفضا استقبال سكان غزة وهناك بلدان أخرى ستقبل إيواءهم

الزمالك يفاوض الجزائري عادل بولبينة وحالة غضب من هيثم فاروق

ما أعرفش عملت كدا ليه، اعترافات مثيرة لقاتل مقاول أثناء خروجه من مسجد في قنا

رئيس الوكرة القطري: بيع دالا للزمالك مجانًا مرفوض، وللخطيب مسموح

أول صورة رسمية لزوجة الشرع

منوعات

المزيد

هتغير التاريخ، أول تعليق من نتنياهو على خطة ترامب امتلاك غزة وتهجير سكانها

أكره كرة القدم، أجمل لاعبة في العالم تغادر نادي براجا بشكل مفاجئ (صور)

ملاكم تركي شهير يعتدي بوحشية على عامل نظافة في المسجد (فيديو)

أول صورة رسمية لزوجة الشرع

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

هتشترى كيلو السكر اليوم بكام ؟

استقرار أسعار الألومنيوم بالسوق المحلى اليوم الثلاثاء4/2/2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 4/2/2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات برشلونة المتبقية في شهر فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 5 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 5 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية