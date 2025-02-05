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حوادث

اليوم، أولى جلسات محاكمة إمام عاشور بتهمة سب سيدة ادعت زواجه بها عرفيا

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

تنظر محكمة الجيزة اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتهمة سب وقذف إحدى السيدات، تدعى زواجه بها عرفيًّا، وذلك على حد قولها.

وتنظر محكمة جنح الدقي، محاكمة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في القضية المقامة ضده من سيدة تدعى داليا، على خلفية اتهامه فيها بالسب والقذف عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “واتساب”.

وأقام محامٍ وكيلًا عن "داليا. ن" جنحة مباشرة ضد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي تتضمن اتهامه بالسب والقذف عبر واتساب وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

 

يأتي ذلك في أعقاب انتهاء أزمة إمام عاشور في مشاجرة مول بمدينة الشيخ زايد عقب حكم محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بانقضاء الدعوى بالتصالح وإلغاء حكم أول درجة بحبس اللاعب ٦ أشهر بتهمة الضرب.

قدم علي فايز محامي عبد الله مصطفى فرد أمن ضحية التعدي من اللاعب إمام عاشور إقرارًا بالتصالح، أمام محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، والتنازل عن الدعوى المدنية والجنائية فيما يخص تهمة التعدي بالضرب على موكله.

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