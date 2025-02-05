ضرب عصفورين بحجر، أسعار فوانيس رمضان بتصميمات مناسبة كهدية في عيد الحب 2025 (صور)

أسعار فوانيس رمضان في عيد الحب 2025، يستعد المواطنين لاحتفالات عيد الحب 2025؛ الذي يحل في يوم 14 فبراير من كل عام، وهو عيد الحب العالمي بخلاف المصري الذي نحتفل به في 4 نوفمبر من كل عام.

اسعار فانوس رمضان في عيد الحب 2025

الفانوس هدية (2*1) تقدم بمناسبة عيد الحب وشهر رمضان

وتتزامن احتفالات عيد الحب هذا العام قبل حلول شهر رمضان المبارك، لذلك يتوقع أصحاب المحال التجارية أن تكون فوانيس رمضان هي الأكثر مبيعًا في عيد الحب، ليصبح الفانوس هدية (2*1) أي هدية مناسبة وموفرة تقدم بمناسبة عيد الحب وبمناسبة شهر رمضان معًا، لذلك طرحت بعض المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية أشكالًا وتصميمات مختلفة من الفوانيس الكلاسيك؛ إضافة إلى فوانيس حمراء وأخرى بتصميمات قلوب تزامنًا مع عيد الحب.

اسعار فانوس رمضان في عيد الحب 2025

أكثر فوانيس رمضان المنتشرة بالتزامن مع عيد الحب

ومن أكثر فوانيس رمضان المنتشرة بالتزامن مع عيد الحب؛ الفوانيس المصنوعة من الخرز بأشكال قلوب حمراء، فضلًا عن الفوانيس الخشبية بتصميم قلوب يوضع فيها صور.

أسعار فانوس رمضان في عيد الحب 2025

أسعار فوانيس رمضان الخرز تبدأ من 50 جنيهًا

وتبدأ أسعار فوانيس رمضان الخرز من 50 جنيهًا للميدالية الفانوس، وتتفاوت أسعار فانوس الخرز حسب الحجم من 90 إلى 500 جنيه في بعض المناطق.

أسعار فانوس رمضان في عيد الحب 2025

تصميمات فوانيس مناسبة لتقديمها هدية في عيد الحب 2025

وبخلاف تصميمات فوانيس رمضان على أشكال القلوب، هناك تصميمات فوانيس أخرى مناسبة لتقديمها هدية في عيد الحب 2025، نستعرض بعض منها وأحدث أسعارها في الأسواق، في السطور الأتية:

أسعار فانوس رمضان في عيد الحب 2025

سعر فانوس رمضان في عيد الحب 2025

بلغ سعر فانوس رمضان كلاسيك ذهبي مضئ نحو 780 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان خشب كبير مقاس 25 سم مضئ ويصدر أغاني رمضانية، بعرض يحتوي على 2 ميدالية فانوس مضيئة نحو 200 جنيه.

بلغ سعر فانوس رمضان معدني 22سم نحو 142 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان بتصميم حديث يجمع بين الطراز التقليدي والعصري (23*12 سم) نحو 545 جنيهًا.

سعر فانوس رمضان في عيد الحب 2025

بلغ سعر فانوس رمضان خشبي للديكور نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان المعلق مع شمعة ليد نحو 1155 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان مع إضاءة بتصميم شخصيات فنانيس الشهيرة نحو 595 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان معدني ذهبي نحو 1000 جنيه.

سعر فانوس رمضان في عيد الحب 2025

بلغ سعر فانوس رمضان زجاجي معدني مقاس 12.5 بوصة، بتصميم اسلامي ذهبي نحو 420 جنيهًا.

بلغ سعر فوانيس معدن اللون الذهبي، منها فانوس مربع مفرغ المعدن مقاس: 14*29 سم نحو 700 جنيه.

بلغ سعر فانوس رمضان بلاستيك بحجم 25 سم مع أغاني رمضان وإضاءة + فانوس رمضان خشبي مضيء نحو 200 جنيه.

سعر فوانيس رمضان في عيد الحب 2025

بلغ سعر فانوس معدن بقلب زجاج نحو 280 جنيها.

بلغ سعر قلب ثلاثي الأبعاد بأحجام مختلفة نحو 470 جنيها.

سعر فوانيس رمضان في عيد الحب 2025

أسعار فوانيس رمضان في عيد الحب 2025

أسعار فوانيس رمضان في عيد الحب 2025

اسعار فوانيس رمضان في عيد الحب 2025

اسعار فوانيس رمضان في عيد الحب 2025

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