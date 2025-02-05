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خارج الحدود

ترامب: ما حدث في غزة سيحدث مرارا وتكرارا والحل في خروج الفلسطينيين من القطاع

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب إن ما حدث في غزة سيحدث مرارًا وتكرارًا وهي ليست مكانا للعيش ولا أعتقد أن أهل القطاع يجب أن يعودوا إليها، بحسب زعمه.

وقال ترامب في حديث للصحفيين بحضور رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "نواجه وضعا صعبا ومعقدا في غزة لكننا سنحل المشكلة.. مصر والأردن قالا إنهما لن يستقبلا سكانا من غزة وقلت إنهما سيفعلان.. هناك بلدان أخرى غير الأردن ومصر ستقبل إيواء سكان من غزة".

وتابع الرئيس الأمريكي:"الناس في غزة عاشوا الجحيم وهي ليست مكانا للعيش ولا أعتقد أنهم يجب أن يعودوا إليها..".

وقال "ما حدث في غزة سيحدث مرارا وتكرارا.. سكان غزة لم يشهدوا سوى الموت والدمار.. نريد السلام ووقف القتل".


وأكد ترامب:"من الخطير على المستوطنين التوجه إلى غزة.. الحل يكمن في خروج الفلسطينيين من قطاع غزة..".

بدوره، قال نتنياهو "أدعم إطلاق سراح كل الرهائن وتحقيق أهداف الحرب بما في ذلك تدمير قدرات حماس العسكرية وقدرتها على الحكم" في قطاع غزة.

وتابع "سنحاول التوصل إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار".

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