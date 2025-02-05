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أكره كرة القدم، أجمل لاعبة في العالم تغادر نادي براجا بشكل مفاجئ (صور)

النجمة الكرواتية
النجمة الكرواتية آنا ماريا ماركوفيتش، فيتو

غادرت النجمة الكرواتية آنا ماريا ماركوفيتش نادي براجا بشكل مفاجئ، بعد نصف موسم فقط من ارتداء قميص الفريق البرتغالي.

اشتهرت آنا، البالغة من العمر 25 عاما، بلقب أجمل لاعبة كرة قدم في العالم.

وفي الشهر الماضي، اعترفت بشكل صادم بأنها تكره كرة القدم في مقطع فيديو مليئ بالدموع.

ونشرت المقطع أثناء وداعها لصديقها ولاعب كرة القدم توماس ريبيرو، الذي وقع مع فارينسي البرتغالي.

لقد أجرت الشقراء تغييرًا كبيرًا في حياتها بعد مغادرة براجا، أكدت أنها كانت قادرة على التطور كلاعبة قبل أن تتفق على إنهاء عقدها.

ونشرت ماركوفيتش بيانها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مصحوبا بصور من وقتها في النادي.

وكتبت: في بعض الأحيان لا تسير الأمور كما هو مخطط لها، بعد نصف موسم فقط، قررت مغادرة نادي براجا، كانت رحلة قصيرة لكنني تمكنت من النمو والتطور كثيرا كلاعبة كرة قدم.

وأضافت: الجزء الأفضل كان أنني تعرفت على زميلاتي في الفريق، شكرا لكم على دعمكم وروح الفريق وجميع اللحظات الرائعة داخل الملعب وخارجه، شكرا جزيلا للنادي على احترافيتهم طوال فترة وجودي هنا وللجماهير على الدعم، تستمر الرحلة وأنا متحمسة لما هو قادم.

 

في الوقت ذاته، أصدر براجا بيانا يؤكد خروجها من النادي، وجاء في البيان: يعلن نادي براجا البرتغالي أن النادي وآنا ماريا ماركوفيتش أنهيا العقد الذي كان يربط الطرفين بالتراضي.

وأضاف النادي: يتوجه براجا بالشكر لها على كل التفاني والالتزام والاحترافية ونتمنى لها التوفيق.

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النجمة الكرواتية آنا ماريا ماركوفيتش نادي براغا الفريق البرتغالي أجمل لاعبة كرة قدم في العالم

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