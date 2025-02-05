صحفية تحرج ترامب بشأن تصريحه بالاستيلاء على غزة ورد مستفز من الرئيس الأمريكي (فيديو)

أحرجت صحفية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تصريحه الاستيلاء على غزة وتملكها، وقالت خلال المؤتمر مع رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “أنت تتحدث الليلة عن استيلاء الولايات المتحدة على أرض ذات سيادة. ما السلطة التي ستسمح لك بالقيام بذلك؟ هل تتحدث عن تواجد دائم؟”، ليرد ترامب: “نعم ملكية طويل الأجل ونطور المنطقة ونخلق وظائف”.

صحفية تسأل #ترامب: أنت تتحدث الليلة عن استيلاء الولايات المتحدة على أرض ذات سيادة. ما السلطة التي ستسمح لك بالقيام بذلك؟ هل تتحدث عن تواجد دائم؟



ترامب: نعم ملكية طويل الأجل ونطور المنطقة ونخلق وظائف pic.twitter.com/5sXSiCtflr February 5, 2025

تهجير الفلسطينيين

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة “ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتمتلكه”، وذلك بعد إصراره على تنفيذ مقترحه بتهجير الفلسطينيين منه.

السيطرة على غزة

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد في البيت الأبيض،: "الولايات المتحدة سوف تتولى السيطرة على قطاع غزة وسنقوم بعمل هناك أيضا. سوف نمتلكه. سنكون مسؤولين عن تفكيك كل القنابل غير المنفجرة والأسلحة الأخرى الخطيرة في هذا الموقع".

وأضاف: “سنسوي الموقع بالأرض ونوجد تنمية اقتصادية”.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن “السبب الوحيد لرغبة سكان غزة في العودة هو أنه ليس لديهم بديل”.

وتعهد ترامب بالعمل على “توفير فرص عمل وإسكان لسكان المنطقة”.

إعادة توطين سكان غزة

وكان ترامب كرر الحديث عن اقتراحه بإعادة توطين سكان غزة بشكل دائم خارج القطاع الذي مزقته الحرب.

جاءت هذه التصريحات مساء الثلاثاء في بداية لقائه مع نتنياهو في البيت الأبيض.

وقال ترامب: "لا أعتقد أن (هؤلاء) الأشخاص يجب أن يعودوا. لا يمكنك العيش في غزة الآن. أعتقد أننا بحاجة إلى موقع آخر. أعتقد أن هذا الموقع يجب أن يكون مكانا سيجعل الناس سعداء".

وجاءت تعليقات ترامب في وقت كان هو ومستشاروه الكبار يرون أن الجدول الزمني من 3 إلى 5 سنوات لإعادة إعمار المنطقة المدمرة بسبب الحرب، كما هو موضح في اتفاق الهدنة المؤقتة، غير قابل للتنفيذ.

وأضاف ترامب: "إذا نظرت على مدار العقود، ستجد أن كل ما يحدث في غزة هو الموت. هذا يحدث منذ سنوات. إن الأمر كله الموت. إذا استطعنا إيجاد منطقة جميلة لإعادة توطين الناس، بشكل دائم، في منازل جميلة حيث يمكنهم أن يكونوا سعداء ولا يُقتلوا ولا يُطعنوا حتى الموت مثلما يحدث في غزة سيكون أمرا جيدا".

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