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رياضة

موقف الأهلي من التعاقد مع دالا بعد تصريحات رئيس الوكرة القطري

دالا، فيتو
دالا، فيتو

كشف مصدر عن موقف النادي الأهلي من التعاقد مع  مهاجم الوكرة القطري جيلسون دالا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

 

موقف الأهلي من التعاقد مع دالا

وكان الأهلي انهى اتفاقه مع اللاعب لكنه غير اتفاقه وطلب استعارة اللاعب فقط بدلا من شرائه وهو ما أوقف الصفقة.

وبعد تصريحات رئيس الوكرة ونظرا للعلاقة الطيبة بالنادي الأهلي تواصلوا عن طريق أحد أصدقاء الكابتن محمود الخطيب وأبلغه أن النادي لا يمانع بيع اللاعب أو إعارته وأن اللاعب حاليًّا موافق على الإعارة بسبب خروجه من قائمة الفريق المحلية 

وتم إبلاغ محمود الخطيب من الجانب القطري هناك تواصل تم من جانب الزمالك مع اللاعب ووكيله

والأهلي حتى الأن لم يتخذ أي خطوة تجاه اللاعب بعد التعاقد مع جراديشار والأمر تم طرحه على طاولة لجنة التخطيط.

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النادي الأهلي الوكرة القطري جيلسون دالا دالا

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