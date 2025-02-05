الأربعاء 05 فبراير 2025
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منوعات

أول صورة رسمية لزوجة الشرع

زوجة الشرع، فيتو
زوجة الشرع، فيتو

سجلت لطيفة الدروبي زوجة الرئيس السوري أحمد الشرع ظهورها الرسمي الأول، مساء الثلاثاء، في أنقرة.


وأعلنت الرئاسة التركية أن السيدة الأولى في تركيا أمينة أردوغان، التقت الدروبي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، ونشرت صورة تجمعهما.

كما نشرت الصورة أمينة أردوغان على حسابها الرسمي في "إنستجرام".

وقالت زوجة الرئيس التركي في تعليق مرافق للصورة: "سعدت كثيرا باستضافة السيدة الفاضلة لطيفة الدروبي زوجة رئيس الجمهورية العربية السورية التي تقوم بزيارة رسمية لبلادنا".

وتابعت: "أتيحت لنا الفرصة للحديث حول العديد من القضايا المهمة، مثل المساعدات الإنسانية والتضامن الاجتماعي وتمكين المرأة والتعليم، وعلى وجه الخصوص، ناقشنا الخطوات التي يمكننا اتخاذها معا من أجل النساء والأطفال الذين يعانون أكثر من غيرهم من الحرب في أنحاء العالم".

وتابعت أمينة أردوغان: "أكدت أننا نقف إلى جانب الشعب السوري اليوم كما فعلنا في الماضي، في عملية إعادة بناء سوريا ومداواة جراحها، وأعتقد أن المستقبل الذي يسوده السلام والاستقرار هو نتيجة جهد مشترك، وآمل أن تكون كل خطوة تتخذ على هذا الطريق أملا دائما لشعوب المنطقة".

وأجرى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مساء أمس الثلاثاء، زيارة رسمية إلى أنقرة، التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكر أردوغان أنه ناقش مع الشرع جهود تركيا لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، والخطوات التي يتعين اتخاذها ضد المسلحين الأكراد في شمال شرق سوريا.

وقال الشرع إن الحكومة السورية تسعى إلى "بناء استراتيجية مشتركة" مع تركيا، موجها الدعوة إلى أردوغان لزيارة سوريا قريبا مع استمرار تحسن العلاقات بين البلدين.

وأضاف: "نعمل على بناء استراتيجية مشتركة مع تركيا من أجل مواجهة التهديدات الأمنية في المنطقة بما يضمن الأمن والاستقرار الدائم لسوريا وتركيا".

وخلال زيارته لتركيا، ناقش الشرع أيضا العلاقات الاقتصادية، في الوقت الذي تتطلع به شركات نقل ومصانع تركية إلى توسع كبير في سوريا في خطوة يتوقع البعض أن تزيد حجم التجارة إلى 3 أمثال.

وقطعت أنقرة علاقاتها مع دمشق في عام 2011 بعد اندلاع الحرب في سوريا، التي دعمت خلالها المعارضة لإطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد.

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